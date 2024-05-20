В ХМАО подростки избили семейную пару из-за замечания о нацистском приветствии

В Радужном подростки избили семейную пару из-за замечания о нацистском приветствии. Городской суд приговорил виновника к двум годам лишения свободы условно, сообщает tg-канал «Суды Югры».
Осужденный обратился к двум женщинам и мужчине и попросил сигареты. Уходя, он вскинул руку в нацистском приветствии, после чего одна из женщин сделала ему замечание.
«На очередное замечание женщины о том, что спортсмены не должны находиться ночью на улице и курить, "товарищ" подсудимого ударил женщину кулаком в лицо, после чего парни разбежались», – сообщают «Суды Югры». Далее молодые люди пытались убежать, но снова напали на супругов и один из них сломал женщине нос.
Суд приговорил виновника к двум годам и десяти месяцам лишения свободы условно. Он также обязан выплатить пострадавшим 200 000 рублей.
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