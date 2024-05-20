Ученики элитного лицея в Екатеринбурге пишут Путину, пытаясь отстоять директора. Видео

21 мая 2024 в 13:02 Размер текста - 17 +

Контракт нынешнего директора истекает 24 мая, и продлять его власти не планируют Фото: Илья Московец © URA.RU Ученики элитного екатеринбургского лицея №110 записали видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину, в котором просят помешать отставке директора Ирины Виноградовой. Копией с URA.RU поделились родители школьников. «Уважаемый Владимир Владимирович, мы обращаемся к вам с проблемой — нашему директору не дали пройти аттестацию и не хотят продлять трудовой контракт. Она много сделала для нас, находится именно на своем месте — знает, любит и умеет выполнять свою работу. Мы бы очень хотели попросить вас оставить ее нашим директором», — говорят дети на видео. Как ранее сообщало URA.RU, контракт Ирины Виноградовой истекает 24 мая. По данным агентства, еще в 2021 году было решено, что она, работающая в школе с 1980-х годов, в 2024-м уступит дорогу молодым. По этой причине она не проходила аттестацию, необходимую для переназначения. Родители учеников также обращались к свердловскому губернатору Евгению Куйвашеву по этому вопросу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ученики элитного екатеринбургского лицея №110 записали видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину, в котором просят помешать отставке директора Ирины Виноградовой. Копией с URA.RU поделились родители школьников. «Уважаемый Владимир Владимирович, мы обращаемся к вам с проблемой — нашему директору не дали пройти аттестацию и не хотят продлять трудовой контракт. Она много сделала для нас, находится именно на своем месте — знает, любит и умеет выполнять свою работу. Мы бы очень хотели попросить вас оставить ее нашим директором», — говорят дети на видео. Как ранее сообщало URA.RU, контракт Ирины Виноградовой истекает 24 мая. По данным агентства, еще в 2021 году было решено, что она, работающая в школе с 1980-х годов, в 2024-м уступит дорогу молодым. По этой причине она не проходила аттестацию, необходимую для переназначения. Родители учеников также обращались к свердловскому губернатору Евгению Куйвашеву по этому вопросу.