20 мая 2024

Ученики элитного лицея в Екатеринбурге пишут Путину, пытаясь отстоять директора. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Выездная комиссия ЕГД. Екатеринбург , учеба, школа, образование, школьные парты, парты
Контракт нынешнего директора истекает 24 мая, и продлять его власти не планируют Фото:

Ученики элитного екатеринбургского лицея №110 записали видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину, в котором просят помешать отставке директора Ирины Виноградовой. Копией с URA.RU поделились родители школьников.

«Уважаемый Владимир Владимирович, мы обращаемся к вам с проблемой — нашему директору не дали пройти аттестацию и не хотят продлять трудовой контракт. Она много сделала для нас, находится именно на своем месте — знает, любит и умеет выполнять свою работу. Мы бы очень хотели попросить вас оставить ее нашим директором», — говорят дети на видео.

Как ранее сообщало URA.RU, контракт Ирины Виноградовой истекает 24 мая. По данным агентства, еще в 2021 году было решено, что она, работающая в школе с 1980-х годов, в 2024-м уступит дорогу молодым. По этой причине она не проходила аттестацию, необходимую для переназначения. Родители учеников также обращались к свердловскому губернатору Евгению Куйвашеву по этому вопросу.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Ученики элитного екатеринбургского лицея №110 записали видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину, в котором просят помешать отставке директора Ирины Виноградовой. Копией с URA.RU поделились родители школьников. «Уважаемый Владимир Владимирович, мы обращаемся к вам с проблемой — нашему директору не дали пройти аттестацию и не хотят продлять трудовой контракт. Она много сделала для нас, находится именно на своем месте — знает, любит и умеет выполнять свою работу. Мы бы очень хотели попросить вас оставить ее нашим директором», — говорят дети на видео. Как ранее сообщало URA.RU, контракт Ирины Виноградовой истекает 24 мая. По данным агентства, еще в 2021 году было решено, что она, работающая в школе с 1980-х годов, в 2024-м уступит дорогу молодым. По этой причине она не проходила аттестацию, необходимую для переназначения. Родители учеников также обращались к свердловскому губернатору Евгению Куйвашеву по этому вопросу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...