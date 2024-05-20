Челябинку отправили в колонию за отказ платить штраф в 5 тысяч рублей

21 мая 2024 в 12:28 Размер текста - 17 +

За невыплаченным штрафом последовало ужесточение санкций, вплоть до колонии Фото: Денис Моргунов © URA.RU Жительницу Троицка (Челябинская область) отправили в колонию за отказ выплатить 5-тысячный штраф, который она получила из-за уклонения от алиментов. Как пояснили URA.RU 21 мая в пресс-службе прокуратуры региона, сначала ей заменили штраф на исправительные работы, но после отказа и от них — отправили за решетку. «Суд с учетом позиции прокурора заменил осужденной наказание в виде исправительных работ лишением свободы. Для отбывания наказания ее направили в исправительную колонию общего режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Там отметили, что изначально женщину осудили за неуплату алиментов. В качестве наказания ей назначили штраф в пять тысяч рублей. Но она его не оплатила. Тогда ей ужесточили санкции, отправив на четыре месяца на исправительные работы с удержанием 5% из заработной платы в доход государства. Но и их женщина исполняла ненадлежащим образом, прогуливала отработку. Тогда прокурор был вынужден вновь обратиться в суд, в этот раз с представлением о замене исправительных работ лишением свободы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жительницу Троицка (Челябинская область) отправили в колонию за отказ выплатить 5-тысячный штраф, который она получила из-за уклонения от алиментов. Как пояснили URA.RU 21 мая в пресс-службе прокуратуры региона, сначала ей заменили штраф на исправительные работы, но после отказа и от них — отправили за решетку. «Суд с учетом позиции прокурора заменил осужденной наказание в виде исправительных работ лишением свободы. Для отбывания наказания ее направили в исправительную колонию общего режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Там отметили, что изначально женщину осудили за неуплату алиментов. В качестве наказания ей назначили штраф в пять тысяч рублей. Но она его не оплатила. Тогда ей ужесточили санкции, отправив на четыре месяца на исправительные работы с удержанием 5% из заработной платы в доход государства. Но и их женщина исполняла ненадлежащим образом, прогуливала отработку. Тогда прокурор был вынужден вновь обратиться в суд, в этот раз с представлением о замене исправительных работ лишением свободы.