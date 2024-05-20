20 мая 2024

Челябинку отправили в колонию за отказ платить штраф в 5 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт Тюрьма. Тюмень, колючая проволока, колония, тюрьма
За невыплаченным штрафом последовало ужесточение санкций, вплоть до колонии Фото:

Жительницу Троицка (Челябинская область) отправили в колонию за отказ выплатить 5-тысячный штраф, который она получила из-за уклонения от алиментов. Как пояснили URA.RU 21 мая в пресс-службе прокуратуры региона, сначала ей заменили штраф на исправительные работы, но после отказа и от них — отправили за решетку.

«Суд с учетом позиции прокурора заменил осужденной наказание в виде исправительных работ лишением свободы. Для отбывания наказания ее направили в исправительную колонию общего режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

Там отметили, что изначально женщину осудили за неуплату алиментов. В качестве наказания ей назначили штраф в пять тысяч рублей. Но она его не оплатила. Тогда ей ужесточили санкции, отправив на четыре месяца на исправительные работы с удержанием 5% из заработной платы в доход государства. Но и их женщина исполняла ненадлежащим образом, прогуливала отработку. Тогда прокурор был вынужден вновь обратиться в суд, в этот раз с представлением о замене исправительных работ лишением свободы.

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Жительницу Троицка (Челябинская область) отправили в колонию за отказ выплатить 5-тысячный штраф, который она получила из-за уклонения от алиментов. Как пояснили URA.RU 21 мая в пресс-службе прокуратуры региона, сначала ей заменили штраф на исправительные работы, но после отказа и от них — отправили за решетку. «Суд с учетом позиции прокурора заменил осужденной наказание в виде исправительных работ лишением свободы. Для отбывания наказания ее направили в исправительную колонию общего режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Там отметили, что изначально женщину осудили за неуплату алиментов. В качестве наказания ей назначили штраф в пять тысяч рублей. Но она его не оплатила. Тогда ей ужесточили санкции, отправив на четыре месяца на исправительные работы с удержанием 5% из заработной платы в доход государства. Но и их женщина исполняла ненадлежащим образом, прогуливала отработку. Тогда прокурор был вынужден вновь обратиться в суд, в этот раз с представлением о замене исправительных работ лишением свободы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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