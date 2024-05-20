20 мая 2024

Главе президентского фонда прочат пост в правительстве ХМАО. Инсайд

Депсоцразвития ХМАО возглавит глава окружного фонда «Защитники Отечества» Илык
© Служба новостей «URA.RU»
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Главе окружного отделения фонда «Защитники Отечества» Игорю Илыку прочат пост в правительстве Югры
Главе окружного отделения фонда «Защитники Отечества» Игорю Илыку прочат пост в правительстве Югры Фото:

Пост директора департамента социального развития ХМАО прочат главе окружного филиала фонда «Защитники Отечества» Игорю Илыку. Об этом URA.RU сообщил источник в югорском политическом истеблишменте.

«Пост главы департамента соцразвития Югры прочат Игорю Илыку. Он руководит окружным филиалом фонда „Защитники Отечества“ и зарекомендовал себя с хорошей стороны», — утверждает инсайдер.

Источники отмечают стремительный карьерный рост кандидата. Илык был депутатом думы Нягани, а затем устроился в администрацию на пост вице-мэра соседнего Октябрьского района. Там он проработал всего месяц и возглавил президентский фонд. Политик известен поездкой в Мариуполь, где обезвредил растяжку. Илык принимал участие в восстановлении города, будучи волонтером. Также он участвовал в совместных экспедициях в горы с югорским политическим истеблишментом. В одной из таких экспедиций в 2022 году принимал участие первый вице-губернатор Алексей Шипилов.

На момент публикации новости информацию о том, что глава отделения фонда стал фаворитом на пост директора депсоцразвития не удалось ни подтвердить, ни опровергнуть. Рассмотрение кандидатов на пост главы департамента пройдет 22 мая. Сам Илык в разговоре с URA.RU отказался комментировать свое возможное участие в конкурсе на пост главы депсоцразвития ХМАО.

Прежний директор департамента соцразвития ХМАО Тереза Пономарева вышла на пенсию. Власти готовы платить ее преемнику от 200 до 300 тысяч рублей в месяц.

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Пост директора департамента социального развития ХМАО прочат главе окружного филиала фонда «Защитники Отечества» Игорю Илыку. Об этом URA.RU сообщил источник в югорском политическом истеблишменте. «Пост главы департамента соцразвития Югры прочат Игорю Илыку. Он руководит окружным филиалом фонда „Защитники Отечества“ и зарекомендовал себя с хорошей стороны», — утверждает инсайдер. Источники отмечают стремительный карьерный рост кандидата. Илык был депутатом думы Нягани, а затем устроился в администрацию на пост вице-мэра соседнего Октябрьского района. Там он проработал всего месяц и возглавил президентский фонд. Политик известен поездкой в Мариуполь, где обезвредил растяжку. Илык принимал участие в восстановлении города, будучи волонтером. Также он участвовал в совместных экспедициях в горы с югорским политическим истеблишментом. В одной из таких экспедиций в 2022 году принимал участие первый вице-губернатор Алексей Шипилов. На момент публикации новости информацию о том, что глава отделения фонда стал фаворитом на пост директора депсоцразвития не удалось ни подтвердить, ни опровергнуть. Рассмотрение кандидатов на пост главы департамента пройдет 22 мая. Сам Илык в разговоре с URA.RU отказался комментировать свое возможное участие в конкурсе на пост главы депсоцразвития ХМАО. Прежний директор департамента соцразвития ХМАО Тереза Пономарева вышла на пенсию. Власти готовы платить ее преемнику от 200 до 300 тысяч рублей в месяц.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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