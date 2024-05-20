Столб рухнул на машину
В Тюмени возле ТЦ "Вояж" столб рухнул на проезжую часть и продавил один из автомобилей. В результате происшествия образовалась пробка на улице Мориса Тереза. Об этом URA.RU сообщили очевидцы.
"Напротив торгового центра упал столб, он проломил крышу одному из авто. Движение на улице парализовано", — сообщил очевидец.
Агентство запросило комментарии у департамента здравоохранения, УГИБДД по региону. Ответы ожидаются.
ДТП произошло в районе "Вояжа"
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