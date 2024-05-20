20 мая 2024

В центре Тюмени на проезжую часть рухнул столб. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Столб рухнул на машину
Столб рухнул на машину Фото:

В Тюмени возле ТЦ "Вояж" столб рухнул на проезжую часть и продавил один из автомобилей. В результате происшествия образовалась пробка на улице Мориса Тереза. Об этом URA.RU сообщили очевидцы.

"Напротив торгового центра упал столб, он проломил крышу одному из авто. Движение на улице парализовано", — сообщил очевидец.

Агентство запросило комментарии у департамента здравоохранения, УГИБДД по региону. Ответы ожидаются. 

ДТП произошло в районе "Вояжа"
ДТП произошло в районе "Вояжа"
Фото:

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В Тюмени возле ТЦ "Вояж" столб рухнул на проезжую часть и продавил один из автомобилей. В результате происшествия образовалась пробка на улице Мориса Тереза. Об этом URA.RU сообщили очевидцы. "Напротив торгового центра упал столб, он проломил крышу одному из авто. Движение на улице парализовано", — сообщил очевидец. Агентство запросило комментарии у департамента здравоохранения, УГИБДД по региону. Ответы ожидаются. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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