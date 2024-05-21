Вооруженные люди нападают на киевлян, сообщила "Политика Страны"
В Киеве вооруженные люди в масках нападают на прохожих. Об этом сообщают жители украинской столицы.
«Киевляне сообщают в сети, что на улице Телиги вооруженные люди в масках нападают на прохожих», — передает telegram-канал «Политика Страны». Уточняется, что неизвестные нападают и на женщин.
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