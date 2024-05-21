В Киеве вооруженные люди в масках напали на прохожих. Видео

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Вооруженные люди нападают на киевлян, сообщила "Политика Страны"
Вооруженные люди нападают на киевлян, сообщила "Политика Страны" Фото:

В Киеве вооруженные люди в масках нападают на прохожих. Об этом сообщают жители украинской столицы.

«Киевляне сообщают в сети, что на улице Телиги вооруженные люди в масках нападают на прохожих», — передает telegram-канал «Политика Страны». Уточняется, что неизвестные нападают и на женщин.

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В Киеве вооруженные люди в масках нападают на прохожих. Об этом сообщают жители украинской столицы. «Киевляне сообщают в сети, что на улице Телиги вооруженные люди в масках нападают на прохожих», — передает telegram-канал «Политика Страны». Уточняется, что неизвестные нападают и на женщин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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