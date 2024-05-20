Развлечения Спорт Магнитогорский «Металлург» возглавил рейтинг клубов КХЛ по итогам сезона 2023/24 21 мая 2024 в 13:13 Размер текста - 17 + Хоккеисты из Магнитогорска в рейтинге обошли своих челябинских коллег Фото: Илья Московец © URA.RU Хоккейный клуб «Металлург» из Магнитогорска (Челябинская область) стал лучшим клубом Континентальной хоккейной лиги по итогам сезона 2023/2024 годов. Соответствующий рейтинг 21 мая опубликован на сайте КХЛ. «Итоговая оценка клубов формируется из сумм баллов по каждому показателю, данные по большинству параметров берутся за последние три сезона. Лидером рейтинга стал магнитогорский «Металлург», — сообщили в пресс-службе лиги. Среди показателей, по которым оценивался рейтинг клубов — спортивные достижения, стоимость спортивного результата, финансирование, посещаемость и заполняемость ледовой арены, доходы от реализации билетной программы, работа со СМИ и другие. В прошлом сезоне «Металлург» по итогам рейтинга находился на пятом месте. В нынешнем сезоне клуб выиграл главный трофей лиги — Кубок Гагарина и стал лучшим. Еще одна команда из Челябинской области, представляющий региональный центр «Трактор», также улучшил позиции в рейтинге. В итоговом рейтинге он занимает десятое место, тогда ка в прошлом сезоне находился на 13-й позиции среди 23 команд лиги. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Хоккейный клуб «Металлург» из Магнитогорска (Челябинская область) стал лучшим клубом Континентальной хоккейной лиги по итогам сезона 2023/2024 годов. Соответствующий рейтинг 21 мая опубликован на сайте КХЛ. «Итоговая оценка клубов формируется из сумм баллов по каждому показателю, данные по большинству параметров берутся за последние три сезона. Лидером рейтинга стал магнитогорский «Металлург», — сообщили в пресс-службе лиги. Среди показателей, по которым оценивался рейтинг клубов — спортивные достижения, стоимость спортивного результата, финансирование, посещаемость и заполняемость ледовой арены, доходы от реализации билетной программы, работа со СМИ и другие. В прошлом сезоне «Металлург» по итогам рейтинга находился на пятом месте. В нынешнем сезоне клуб выиграл главный трофей лиги — Кубок Гагарина и стал лучшим. Еще одна команда из Челябинской области, представляющий региональный центр «Трактор», также улучшил позиции в рейтинге. В итоговом рейтинге он занимает десятое место, тогда ка в прошлом сезоне находился на 13-й позиции среди 23 команд лиги. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям