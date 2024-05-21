В Кремле отреагировали на признание ООН легитимности Зеленского

21 мая 2024 в 14:10 Размер текста - 17 +

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на признание ООН легитимности Владимира Зеленского Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Кремле дали понять, что не признают легитимность Владимира Зеленского, несмотря на то, что в офисе генсека ООН по-прежнему считают его полноправным руководителем Украины. Как пояснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU, в России исходят из той позиции, которую озвучил президент Владимир Путин по итогам своего визита в Китай. «Мы исходим из той позиции, которая была изложена президентом России. Он об этом рассказал в Китае. Там все сказано», — заявил Песков. Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик на пресс-конференции заявил, что в Организации продолжат считать Владимира Зеленского легитимным президентом Украины. По словам Дюжаррика, именно с Зеленским генсек Антониу Гутерреш будет общаться, когда «ему нужно будет связаться с украинским лидером». Официально полномочия Зеленского на посту президента Украины закончились 20 мая. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кремле дали понять, что не признают легитимность Владимира Зеленского, несмотря на то, что в офисе генсека ООН по-прежнему считают его полноправным руководителем Украины. Как пояснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU, в России исходят из той позиции, которую озвучил президент Владимир Путин по итогам своего визита в Китай. «Мы исходим из той позиции, которая была изложена президентом России. Он об этом рассказал в Китае. Там все сказано», — заявил Песков. Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик на пресс-конференции заявил, что в Организации продолжат считать Владимира Зеленского легитимным президентом Украины. По словам Дюжаррика, именно с Зеленским генсек Антониу Гутерреш будет общаться, когда «ему нужно будет связаться с украинским лидером». Официально полномочия Зеленского на посту президента Украины закончились 20 мая.