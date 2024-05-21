В Кремле отреагировали на признание ООН легитимности Зеленского

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Песков Дмитрий. Сочи, песков дмитрий
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на признание ООН легитимности Владимира Зеленского Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Кремле дали понять, что не признают легитимность Владимира Зеленского, несмотря на то, что в офисе генсека ООН по-прежнему считают его полноправным руководителем Украины. Как пояснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU, в России исходят из той позиции, которую озвучил президент Владимир Путин по итогам своего визита в Китай.

«Мы исходим из той позиции, которая была изложена президентом России. Он об этом рассказал в Китае. Там все сказано», — заявил Песков.

Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик на пресс-конференции заявил, что в Организации продолжат считать Владимира Зеленского легитимным президентом Украины. По словам Дюжаррика, именно с Зеленским генсек Антониу Гутерреш будет общаться, когда «ему нужно будет связаться с украинским лидером». Официально полномочия Зеленского на посту президента Украины закончились 20 мая.

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В Кремле дали понять, что не признают легитимность Владимира Зеленского, несмотря на то, что в офисе генсека ООН по-прежнему считают его полноправным руководителем Украины. Как пояснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU, в России исходят из той позиции, которую озвучил президент Владимир Путин по итогам своего визита в Китай. «Мы исходим из той позиции, которая была изложена президентом России. Он об этом рассказал в Китае. Там все сказано», — заявил Песков. Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик на пресс-конференции заявил, что в Организации продолжат считать Владимира Зеленского легитимным президентом Украины. По словам Дюжаррика, именно с Зеленским генсек Антониу Гутерреш будет общаться, когда «ему нужно будет связаться с украинским лидером». Официально полномочия Зеленского на посту президента Украины закончились 20 мая.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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