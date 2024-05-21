Наука и техника Мишустину представили инновационные станции 5G-связи 21 мая 2024 в 14:40 Размер текста - 17 + Михаил Мишустин посетил форум ЦИПР в Нижнем Новгороде Фото: Георгий Бергал © URA.RU Новейшую телекоммуникационную технику показали премьер-министру РФ Михаилу Мишустину китайские компании. По словам представителя Bejing Tech, их спутниковая сеть совершеннее американского «Старлинк», об этом с места проведения форума ЦИПР в Нижнем Новгороде 21 мая сообщил корреспондент URA.RU. «Уважаемый министр, дорогие друзья! Наша компания [Bejing Tech] специализируется на выпуске оборудования 5G — быстрой передаче данных. Наши спутниковые системы, по сравнению с американскими, то есть „Старлинк“, гораздо совершеннее, поскольку „ловят“ верхние, средние и нижние уровни», — рассказал Мишустину представитель китайской компании. Премьер-министр поблагодарил представителя Bejing Tech, отметив, что китайские компании «являются надежными партнерами России». Конференция ЦИПР проходит в Нижнем Новгороде с 21 по 24 мая 2024 года с участием представителей правительства РФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Новейшую телекоммуникационную технику показали премьер-министру РФ Михаилу Мишустину китайские компании. По словам представителя Bejing Tech, их спутниковая сеть совершеннее американского «Старлинк», об этом с места проведения форума ЦИПР в Нижнем Новгороде 21 мая сообщил корреспондент URA.RU. «Уважаемый министр, дорогие друзья! Наша компания [Bejing Tech] специализируется на выпуске оборудования 5G — быстрой передаче данных. Наши спутниковые системы, по сравнению с американскими, то есть „Старлинк“, гораздо совершеннее, поскольку „ловят“ верхние, средние и нижние уровни», — рассказал Мишустину представитель китайской компании. Премьер-министр поблагодарил представителя Bejing Tech, отметив, что китайские компании «являются надежными партнерами России». Конференция ЦИПР проходит в Нижнем Новгороде с 21 по 24 мая 2024 года с участием представителей правительства РФ. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям