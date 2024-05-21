Мишустину представили инновационные станции 5G-связи

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© Служба новостей «URA.RU»
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Беседа М.В. Мишустина с первым вице-призедентом Исламской Республики Иран Мохаммадом Мохбером. Бишкек, мишустин михаил
Михаил Мишустин посетил форум ЦИПР в Нижнем Новгороде Фото:

Новейшую телекоммуникационную технику показали премьер-министру РФ Михаилу Мишустину китайские компании. По словам представителя Bejing Tech, их спутниковая сеть совершеннее американского «Старлинк», об этом с места проведения форума ЦИПР в Нижнем Новгороде 21 мая сообщил корреспондент URA.RU.

«Уважаемый министр, дорогие друзья! Наша компания [Bejing Tech] специализируется на выпуске оборудования 5G — быстрой передаче данных. Наши спутниковые системы, по сравнению с американскими, то есть „Старлинк“, гораздо совершеннее, поскольку „ловят“ верхние, средние и нижние уровни», — рассказал Мишустину представитель китайской компании.

Премьер-министр поблагодарил представителя Bejing Tech, отметив, что китайские компании «являются надежными партнерами России». Конференция ЦИПР проходит в Нижнем Новгороде с 21 по 24 мая 2024 года с участием представителей правительства РФ.

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Новейшую телекоммуникационную технику показали премьер-министру РФ Михаилу Мишустину китайские компании. По словам представителя Bejing Tech, их спутниковая сеть совершеннее американского «Старлинк», об этом с места проведения форума ЦИПР в Нижнем Новгороде 21 мая сообщил корреспондент URA.RU. «Уважаемый министр, дорогие друзья! Наша компания [Bejing Tech] специализируется на выпуске оборудования 5G — быстрой передаче данных. Наши спутниковые системы, по сравнению с американскими, то есть „Старлинк“, гораздо совершеннее, поскольку „ловят“ верхние, средние и нижние уровни», — рассказал Мишустину представитель китайской компании. Премьер-министр поблагодарил представителя Bejing Tech, отметив, что китайские компании «являются надежными партнерами России». Конференция ЦИПР проходит в Нижнем Новгороде с 21 по 24 мая 2024 года с участием представителей правительства РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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