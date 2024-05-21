Группа «Триагрутрика» выступит на турнире по баскетболу в Челябинске

21 мая 2024 в 14:31 Размер текста - 17 +

Выступление «Триагрутрики» пройдет 26 мая в 18:30 Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В Челябинске с 25 по 26 мая пройдет первый Кубок России по «баскетбольному двоеборью». Во второй день на спортивном мероприятии запланировано выступление рэп-группы «Триагрутрика» (ТГК), сообщили URA.RU в пресс-службе клуба «Челбаскет». «Во второй игровой день, 26 мая, для зрителей выступит челябинская рэп-группа „Триагрутрика“. Выступление „ТГК“ запланировано на 18:30. Вход свободный», — сообщили в пресс-службе. Турнир по «баскетбольному двоеборью» пройдет в ТРЦ «Таганай». Матчи будут состоять из цифровой и физической части. Спортсмены сыграют на симуляторе НБА 2К (серия видеоигр), а затем перейдут на реальный корт. За награды поборются 16 команд. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске с 25 по 26 мая пройдет первый Кубок России по «баскетбольному двоеборью». Во второй день на спортивном мероприятии запланировано выступление рэп-группы «Триагрутрика» (ТГК), сообщили URA.RU в пресс-службе клуба «Челбаскет». «Во второй игровой день, 26 мая, для зрителей выступит челябинская рэп-группа „Триагрутрика“. Выступление „ТГК“ запланировано на 18:30. Вход свободный», — сообщили в пресс-службе. Турнир по «баскетбольному двоеборью» пройдет в ТРЦ «Таганай». Матчи будут состоять из цифровой и физической части. Спортсмены сыграют на симуляторе НБА 2К (серия видеоигр), а затем перейдут на реальный корт. За награды поборются 16 команд.