Группа «Триагрутрика» выступит на турнире по баскетболу в Челябинске

В Челябинске с 25 по 26 мая пройдет первый Кубок России по «баскетбольному двоеборью». Во второй день на спортивном мероприятии запланировано выступление рэп-группы «Триагрутрика» (ТГК), сообщили URA.RU в пресс-службе клуба «Челбаскет».
«Во второй игровой день, 26 мая, для зрителей выступит челябинская рэп-группа „Триагрутрика“. Выступление „ТГК“ запланировано на 18:30. Вход свободный», — сообщили в пресс-службе.
Турнир по «баскетбольному двоеборью» пройдет в ТРЦ «Таганай». Матчи будут состоять из цифровой и физической части. Спортсмены сыграют на симуляторе НБА 2К (серия видеоигр), а затем перейдут на реальный корт. За награды поборются 16 команд.
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