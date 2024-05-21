Группа «Триагрутрика» выступит на турнире по баскетболу в Челябинске

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Старый Новый Рок 2019. Екатеринбург, триагрутрика
Выступление «Триагрутрики» пройдет 26 мая в 18:30 Фото:

В Челябинске с 25 по 26 мая пройдет первый Кубок России по «баскетбольному двоеборью». Во второй день на спортивном мероприятии запланировано выступление рэп-группы «Триагрутрика» (ТГК), сообщили URA.RU в пресс-службе клуба «Челбаскет».

«Во второй игровой день, 26 мая, для зрителей выступит челябинская рэп-группа „Триагрутрика“. Выступление „ТГК“ запланировано на 18:30. Вход свободный», — сообщили в пресс-службе.

Турнир по «баскетбольному двоеборью» пройдет в ТРЦ «Таганай». Матчи будут состоять из цифровой и физической части. Спортсмены сыграют на симуляторе НБА 2К (серия видеоигр), а затем перейдут на реальный корт. За награды поборются 16 команд.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске с 25 по 26 мая пройдет первый Кубок России по «баскетбольному двоеборью». Во второй день на спортивном мероприятии запланировано выступление рэп-группы «Триагрутрика» (ТГК), сообщили URA.RU в пресс-службе клуба «Челбаскет». «Во второй игровой день, 26 мая, для зрителей выступит челябинская рэп-группа „Триагрутрика“. Выступление „ТГК“ запланировано на 18:30. Вход свободный», — сообщили в пресс-службе. Турнир по «баскетбольному двоеборью» пройдет в ТРЦ «Таганай». Матчи будут состоять из цифровой и физической части. Спортсмены сыграют на симуляторе НБА 2К (серия видеоигр), а затем перейдут на реальный корт. За награды поборются 16 команд.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...