20 мая 2024

Появилось видео ДТП в Тюмени, в котором столб протаранил легковушку

© Служба новостей «URA.RU»
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Скорая помощь. Тюмень, машина скорой помощи, скорая помощь, скорая медицинская помощь
На месте аварии работает бригада скорой помощи Фото:

В Тюмени упавший столб протаранил легковушку, в котором едва не погибла девушка. Момент ДТП попал на кадры видеорегистратора.

На видео запечатлен момент, где во время движения по улице Мориса Тереза на проезжающий легковой автомобиль падают два столба. Один из них пробил насквозь машину, в который в этот момент сидела девушка. На кадрах видно, как от машины отлетают стекла и бампер.

Инцидент произошел в Тюмени днем 21 мая. На месте аварии работает скорая и сотрудники ГИБДД. На участке дороги возле ТЦ «Вояж» организовалась пробка.

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В Тюмени упавший столб протаранил легковушку, в котором едва не погибла девушка. Момент ДТП попал на кадры видеорегистратора. На видео запечатлен момент, где во время движения по улице Мориса Тереза на проезжающий легковой автомобиль падают два столба. Один из них пробил насквозь машину, в который в этот момент сидела девушка. На кадрах видно, как от машины отлетают стекла и бампер. Инцидент произошел в Тюмени днем 21 мая. На месте аварии работает скорая и сотрудники ГИБДД. На участке дороги возле ТЦ «Вояж» организовалась пробка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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