Появилось видео ДТП в Тюмени, в котором столб протаранил легковушку

На месте аварии работает бригада скорой помощи
В Тюмени упавший столб протаранил легковушку, в котором едва не погибла девушка. Момент ДТП попал на кадры видеорегистратора.
На видео запечатлен момент, где во время движения по улице Мориса Тереза на проезжающий легковой автомобиль падают два столба. Один из них пробил насквозь машину, в который в этот момент сидела девушка. На кадрах видно, как от машины отлетают стекла и бампер.
Инцидент произошел в Тюмени днем 21 мая. На месте аварии работает скорая и сотрудники ГИБДД. На участке дороги возле ТЦ «Вояж» организовалась пробка.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!