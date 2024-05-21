Екатеринбуржец, зарезавший девушку на Уралмаше, готовился к преступлению. Видео

21 мая 2024 в 15:01 Размер текста - 17 +

Анну Кашину зарезал гражданский муж, от которого у нее был ребенок Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Екатеринбуржец из ревности зарезал бывшую сожительницу Житель Екатеринбурга Сергей Зуев, задержанный по обвинению в убийстве гражданской жены на Уралмаше, готовился к преступлению заранее. Косвенно этот факт подтверждает наличие у него дома точильного круга для ножей, рассказали URA.RU близкие убитой Анны Кашиной. «При обысках у него дома нашли точильный круг, на котором он заранее и заточил нож. Им он потом и зарезал Аню», — поделилась одна из родственниц. Анну Кашину убили днем 18 мая рядом с офисом, где она работала. По предварительным данным, Зуев пришел к ней и позвал на разговор. Между ними завязался конфликт, в ходе которого мужчина ножом нанес несколько ударов в область груди. Кашина скончалась на месте. Сегодня Анну похоронили на Павловском кладбище в Среднеуральске. Близкие называют ее светлым и добрым человеком. Подробнее по теме — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Житель Екатеринбурга Сергей Зуев, задержанный по обвинению в убийстве гражданской жены на Уралмаше, готовился к преступлению заранее. Косвенно этот факт подтверждает наличие у него дома точильного круга для ножей, рассказали URA.RU близкие убитой Анны Кашиной. «При обысках у него дома нашли точильный круг, на котором он заранее и заточил нож. Им он потом и зарезал Аню», — поделилась одна из родственниц. Анну Кашину убили днем 18 мая рядом с офисом, где она работала. По предварительным данным, Зуев пришел к ней и позвал на разговор. Между ними завязался конфликт, в ходе которого мужчина ножом нанес несколько ударов в область груди. Кашина скончалась на месте. Сегодня Анну похоронили на Павловском кладбище в Среднеуральске. Близкие называют ее светлым и добрым человеком. Подробнее по теме — в сюжете URA.RU.