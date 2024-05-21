Екатеринбуржец, зарезавший девушку на Уралмаше, готовился к преступлению. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Прощание с Анной Кашиной в храме Рожетсва Христова. Екатеринбург
Анну Кашину зарезал гражданский муж, от которого у нее был ребенок Фото:
новость из сюжета
Екатеринбуржец из ревности зарезал бывшую сожительницу

Житель Екатеринбурга Сергей Зуев, задержанный по обвинению в убийстве гражданской жены на Уралмаше, готовился к преступлению заранее. Косвенно этот факт подтверждает наличие у него дома точильного круга для ножей, рассказали URA.RU близкие убитой Анны Кашиной.

«При обысках у него дома нашли точильный круг, на котором он заранее и заточил нож. Им он потом и зарезал Аню», — поделилась одна из родственниц.

Анну Кашину убили днем 18 мая рядом с офисом, где она работала. По предварительным данным, Зуев пришел к ней и позвал на разговор. Между ними завязался конфликт, в ходе которого мужчина ножом нанес несколько ударов в область груди. Кашина скончалась на месте. Сегодня Анну похоронили на Павловском кладбище в Среднеуральске. Близкие называют ее светлым и добрым человеком. Подробнее по теме — в сюжете URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Житель Екатеринбурга Сергей Зуев, задержанный по обвинению в убийстве гражданской жены на Уралмаше, готовился к преступлению заранее. Косвенно этот факт подтверждает наличие у него дома точильного круга для ножей, рассказали URA.RU близкие убитой Анны Кашиной. «При обысках у него дома нашли точильный круг, на котором он заранее и заточил нож. Им он потом и зарезал Аню», — поделилась одна из родственниц. Анну Кашину убили днем 18 мая рядом с офисом, где она работала. По предварительным данным, Зуев пришел к ней и позвал на разговор. Между ними завязался конфликт, в ходе которого мужчина ножом нанес несколько ударов в область груди. Кашина скончалась на месте. Сегодня Анну похоронили на Павловском кладбище в Среднеуральске. Близкие называют ее светлым и добрым человеком. Подробнее по теме — в сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...