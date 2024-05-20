В ХМАО подросток выстрелил из оружия в ребенка

В Пыть-Яхе подросток выстрелил в ребенка
В Пыть-Яхе подросток выстрелил в ногу ребенку из пневматического пистолета. Об этом сообщает пресс-служба полиции ХМАО.
«Юный гражданин одного из государств Закавказья, находясь на улице города Пыть-Ях в компании сверстников, вел себя вызывающе. Он целился из оружия в голову проезжавшему мимо на велосипеде шестилетнему мальчику. Ехавший следом 10-летний ребенок сделал агрессору замечание, за что тот выстрелил ему в бедро», – сообщает пресс-служба полиции.
Сотрудники ОМВД Пыть-Яха доставили стрелка в отдел полиции. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ «Хулиганство».
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