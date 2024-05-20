20 мая 2024

В ХМАО подросток выстрелил из оружия в ребенка

© Служба новостей «URA.RU»
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В Пыть-Яхе подросток выстрелил в ребенка
В Пыть-Яхе подросток выстрелил в ребенка Фото:

В Пыть-Яхе подросток выстрелил в ногу ребенку из пневматического пистолета. Об этом сообщает пресс-служба полиции ХМАО.

«Юный гражданин одного из государств Закавказья, находясь на улице города Пыть-Ях в компании сверстников, вел себя вызывающе. Он целился из оружия в голову проезжавшему мимо на велосипеде шестилетнему мальчику. Ехавший следом 10-летний ребенок сделал агрессору замечание, за что тот выстрелил ему в бедро», – сообщает пресс-служба полиции.

Сотрудники ОМВД Пыть-Яха доставили стрелка в отдел полиции. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ «Хулиганство».

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В Пыть-Яхе подросток выстрелил в ногу ребенку из пневматического пистолета. Об этом сообщает пресс-служба полиции ХМАО. «Юный гражданин одного из государств Закавказья, находясь на улице города Пыть-Ях в компании сверстников, вел себя вызывающе. Он целился из оружия в голову проезжавшему мимо на велосипеде шестилетнему мальчику. Ехавший следом 10-летний ребенок сделал агрессору замечание, за что тот выстрелил ему в бедро», – сообщает пресс-служба полиции. Сотрудники ОМВД Пыть-Яха доставили стрелка в отдел полиции. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ «Хулиганство».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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