ЕС утвердил закон, который остановит поставки газа из России

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Клипарт. Челябинская область, газ, рукавицы, вентиль
ЕС планирует через принятие закона ограничить поставки газа из РФ Фото:

В ЕС утвердили реформу газового рынка. Ожидается, что директива позволит приостановить поставки природного газа, включая СПГ, из России и Белоруссии с 2026 года.

«После этой даты (31 декабря 2025 года — ред.URA.RU) Еврокомиссия должна иметь возможность временно исключать поставки природного газа из РФ и Белоруссии, а также СПГ из расположенных (в РФ и Белоруссии — ред. URA.RU) мощностей», — говорится в документе. Вводятся ограничения на год, с правом продления при необходимости.

Там же отметили, что вводимые ограничения не должны нарушить безопасность снабжения газом рынка ЕС и отдельных стран-членов. Принятая директива также должна уважать принципы энергетической солидарности. Закон также не может нарушать обязательство перед другими государствами.

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В ЕС утвердили реформу газового рынка. Ожидается, что директива позволит приостановить поставки природного газа, включая СПГ, из России и Белоруссии с 2026 года. «После этой даты (31 декабря 2025 года — ред.URA.RU) Еврокомиссия должна иметь возможность временно исключать поставки природного газа из РФ и Белоруссии, а также СПГ из расположенных (в РФ и Белоруссии — ред. URA.RU) мощностей», — говорится в документе. Вводятся ограничения на год, с правом продления при необходимости. Там же отметили, что вводимые ограничения не должны нарушить безопасность снабжения газом рынка ЕС и отдельных стран-членов. Принятая директива также должна уважать принципы энергетической солидарности. Закон также не может нарушать обязательство перед другими государствами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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