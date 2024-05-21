В мире ЕС утвердил закон, который остановит поставки газа из России 21 мая 2024 в 15:15 Размер текста - 17 + ЕС планирует через принятие закона ограничить поставки газа из РФ Фото: Илья Московец © URA.RU В ЕС утвердили реформу газового рынка. Ожидается, что директива позволит приостановить поставки природного газа, включая СПГ, из России и Белоруссии с 2026 года. «После этой даты (31 декабря 2025 года — ред.URA.RU) Еврокомиссия должна иметь возможность временно исключать поставки природного газа из РФ и Белоруссии, а также СПГ из расположенных (в РФ и Белоруссии — ред. URA.RU) мощностей», — говорится в документе . Вводятся ограничения на год, с правом продления при необходимости. Там же отметили, что вводимые ограничения не должны нарушить безопасность снабжения газом рынка ЕС и отдельных стран-членов. Принятая директива также должна уважать принципы энергетической солидарности. Закон также не может нарушать обязательство перед другими государствами. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В ЕС утвердили реформу газового рынка. Ожидается, что директива позволит приостановить поставки природного газа, включая СПГ, из России и Белоруссии с 2026 года. «После этой даты (31 декабря 2025 года — ред.URA.RU) Еврокомиссия должна иметь возможность временно исключать поставки природного газа из РФ и Белоруссии, а также СПГ из расположенных (в РФ и Белоруссии — ред. URA.RU) мощностей», — говорится в документе. Вводятся ограничения на год, с правом продления при необходимости. Там же отметили, что вводимые ограничения не должны нарушить безопасность снабжения газом рынка ЕС и отдельных стран-членов. Принятая директива также должна уважать принципы энергетической солидарности. Закон также не может нарушать обязательство перед другими государствами. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям