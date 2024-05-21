Власти Екатеринбурга предложили ограничить скорость электросамокатов до 10 км/ч

В городской думе кикшерингам предложили ограничить скорость движения на самокатах по всему Екатеринбургу до 10 км/ч. Задумка прозвучала на заседании рабочей группы, куда входят представители отрасли, депутаты и руководство ОГИБДД. Полномочий, впрочем, она не имеет.
«Возможно, нам стоить ограничить скорость передвижения до 10 км/ч по всему городу», — предложила депутат Елена Бондаренко. Она считает, что «действовать нужно от обратного» — сначала ограничить скорость электросамокатов повсеместно, затем постепенно открывать участки и снимать ограничения, а не наоборот — поэтапно ограничивать скорость в разных районах Екатеринбурга. «Мы считаем, что электросамокаты — такое же транспортное средство и оно имеет право на эксплуатацию. О полном запрете движения самокатов речи не идет. Однако могут появиться зоны с полным запретом движения самокатов», — рассказал зампредседателя комитета мэрии по транспорту Сергей Яскевич.
Кроме этого, владельцам кикшерингов предложили собрать патрули регулирования безопасности пешеходов для того, чтобы выявлять тех пользователей, которые ездят на самокатах вдвоем, а затем блокировать их профиль. Сергей Яскевич заявил, что эксперты Екатеринбурга анализируют опыт применения ограничений в Перми и Санкт-Петербурге для внедрения новых правил в уральские сервисы кикшеринга.
В первую очередь, рабочая группа предложила насовсем запретить движение электросамокатов на улицах с тротуарами, ширина которых меньше двух метров, например, возле здания СИНХа (ул. 8 Марта) и ввести верификацию для пользователей через Госуслуги. В гордуме настаивают на том, чтобы для электросамокатов появились специализированные парковки.
Ранее URA.RU рассказывало, что мэрия уже готовит законопроект, где будут указаны зоны с полным запретом использования электросамокатов. По данным агентства, инициатива согласована первыми лицами региона.
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