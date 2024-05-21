Совет судей намерен на 200% повысить оклад некоторым судьям

Председатель Совета судей РФ Виктор Момотов призвал значительно повысить оклады судьям и государственным служащим судебных аппаратов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Его предложение включает увеличение зарплат на 200% и удвоение стажа за каждый отработанный год.
«Их работа сейчас в разы сложнее с учетом текущей ситуации. В связи с этим логичным видится установление для них повышенной заработной платы, допустим, в размере 200% должностного оклада, а также считать один год работы за два года», — заявил Момотов на пленарном заседании, передает РАПСИ.
Момотов также подчеркнул, что последний раз фонд оплаты труда судей был повышен в октябре 2016 года, но с тех пор обстоятельства жизни значительно изменились. Он указал на необходимость создания более привлекательных условий для работы в судебной системе, чтобы привлечь и удержать квалифицированных специалистов.
Ранее сообщалось о повышении зарплат в России в 2024 году. Правительство РФ провело индексацию окладов учителей, сотрудников МВД и медиков. Президент РФ Владимир Путин заявил, что у россиян увеличилась зарплата на 8,5% в январе.
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