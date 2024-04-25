Путин отметил рост зарплат и доходов россиян

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Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, путин владимир, топ
Владимир Путин заявил, что зарплата у россиян выросла на 8,5% за январь 2024 Фото:

У россиян увеличилась зарплата на 8,5% за январь 2024. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«Среднемесячная зарплата в реальном выражении за январь текущего года выросла на 8,5%», — заявил Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. Трансляция его выступления идет на телеканале «Росия-24». Он также отметил, что доходы россиян увеличились на 5,4% в 2023.

Ранее Путин раскритиковал рост зарплат россиян в 2023 году. По его словам, это недостаточный рост на фоне инфляции.

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У россиян увеличилась зарплата на 8,5% за январь 2024. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. «Среднемесячная зарплата в реальном выражении за январь текущего года выросла на 8,5%», — заявил Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. Трансляция его выступления идет на телеканале «Росия-24». Он также отметил, что доходы россиян увеличились на 5,4% в 2023. Ранее Путин раскритиковал рост зарплат россиян в 2023 году. По его словам, это недостаточный рост на фоне инфляции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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