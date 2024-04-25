Путин отметил рост зарплат и доходов россиян

Владимир Путин заявил, что зарплата у россиян выросла на 8,5% за январь 2024
У россиян увеличилась зарплата на 8,5% за январь 2024. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
«Среднемесячная зарплата в реальном выражении за январь текущего года выросла на 8,5%», — заявил Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. Трансляция его выступления идет на телеканале «Росия-24». Он также отметил, что доходы россиян увеличились на 5,4% в 2023.
Ранее Путин раскритиковал рост зарплат россиян в 2023 году. По его словам, это недостаточный рост на фоне инфляции.
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