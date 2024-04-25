Путин отметил рост зарплат и доходов россиян

25 апреля 2024 в 17:32 Размер текста - 17 +

Владимир Путин заявил, что зарплата у россиян выросла на 8,5% за январь 2024 Фото: Владимир Андреев © URA.RU У россиян увеличилась зарплата на 8,5% за январь 2024. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. «Среднемесячная зарплата в реальном выражении за январь текущего года выросла на 8,5%», — заявил Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. Трансляция его выступления идет на телеканале «Росия-24». Он также отметил, что доходы россиян увеличились на 5,4% в 2023. Ранее Путин раскритиковал рост зарплат россиян в 2023 году. По его словам, это недостаточный рост на фоне инфляции. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

У россиян увеличилась зарплата на 8,5% за январь 2024. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. «Среднемесячная зарплата в реальном выражении за январь текущего года выросла на 8,5%», — заявил Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. Трансляция его выступления идет на телеканале «Росия-24». Он также отметил, что доходы россиян увеличились на 5,4% в 2023. Ранее Путин раскритиковал рост зарплат россиян в 2023 году. По его словам, это недостаточный рост на фоне инфляции.