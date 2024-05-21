Улицу Вайнера в Екатеринбурге признали лучшей на федеральном конкурсе

21 мая 2024 в 16:15 Размер текста - 17 +

На Вайнера находится множество торговых бутиков и магазинов Фото: Размик Закарян © URA.RU Улица Вайнера в Екатеринбурге стала лучшей торговой улицей в России по итогам федерального конкурса «Торговля России». Свердловский губернатор Евгений Куйвашев ранее называл развитие малого и среднего бизнеса одной из стратегических для экономики региона задач, сообщает департамент информполитики области. «Губернатор Евгений Куйвашев обозначил развитие малого и среднего бизнеса как стратегическую для экономики региона задачу. Ежегодно увеличивается количество магазинов, повышается качество обслуживания жителей Среднего Урала. Представители торговой сферы Свердловской области ежегодно участвуют в этом конкурсе, конкуренция очень высокая, побеждают самые интересные и передовые проекты», — отметила глава министерства агропромышленного комплекса региона Анна Кузнецова. Больше всего заявок на конкурс от свердловчан поступило в номинации «Лучший магазин». В списке победителей — «Большой детский» и «Первый Рыбный» (Екатеринбург), «Книги, кофе и другие измерения» (Верхняя Пышма). Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Улица Вайнера в Екатеринбурге стала лучшей торговой улицей в России по итогам федерального конкурса «Торговля России». Свердловский губернатор Евгений Куйвашев ранее называл развитие малого и среднего бизнеса одной из стратегических для экономики региона задач, сообщает департамент информполитики области. «Губернатор Евгений Куйвашев обозначил развитие малого и среднего бизнеса как стратегическую для экономики региона задачу. Ежегодно увеличивается количество магазинов, повышается качество обслуживания жителей Среднего Урала. Представители торговой сферы Свердловской области ежегодно участвуют в этом конкурсе, конкуренция очень высокая, побеждают самые интересные и передовые проекты», — отметила глава министерства агропромышленного комплекса региона Анна Кузнецова. Больше всего заявок на конкурс от свердловчан поступило в номинации «Лучший магазин». В списке победителей — «Большой детский» и «Первый Рыбный» (Екатеринбург), «Книги, кофе и другие измерения» (Верхняя Пышма).