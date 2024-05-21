Депутаты гордумы приняли новый устав Челябинска

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Публичные слушания по изменению устава Челябинска
До принятия думой проект устава прошел публичные слушания Фото:

Депутаты Челябинской городской думы 21 мая приняли новый устав города. Об этом сообщили в пресс-службе думы.

«В уставе предлагается исключить деление города на внутригородские районы со статусами муниципальных образований. При этом останется деление Челябинска на семь городских районов. Управлять ими будут районные администрации в статусе структурных подразделений администрации города Челябинска», — сообщили в пресс-службе.

Проект устава уже прошел процедуру публичных слушаний, состоявшихся 18 апреля. В проект включен блок полномочий мэрии Челябинска, который включает в себя организацию проезда по маршрутам регулярных перевозок граждан, имеющих право на меры социальной поддержки, оказание поддержки общественным объединениям по обращению с животными без владельцев, осуществление мероприятий по профилактике правонарушений и другие полномочия.

Проект устава согласован с управлением Министерства юстиции и прокуратурой города. Решением думы новый устав Челябинска принят.

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Депутаты Челябинской городской думы 21 мая приняли новый устав города. Об этом сообщили в пресс-службе думы. «В уставе предлагается исключить деление города на внутригородские районы со статусами муниципальных образований. При этом останется деление Челябинска на семь городских районов. Управлять ими будут районные администрации в статусе структурных подразделений администрации города Челябинска», — сообщили в пресс-службе. Проект устава уже прошел процедуру публичных слушаний, состоявшихся 18 апреля. В проект включен блок полномочий мэрии Челябинска, который включает в себя организацию проезда по маршрутам регулярных перевозок граждан, имеющих право на меры социальной поддержки, оказание поддержки общественным объединениям по обращению с животными без владельцев, осуществление мероприятий по профилактике правонарушений и другие полномочия. Проект устава согласован с управлением Министерства юстиции и прокуратурой города. Решением думы новый устав Челябинска принят.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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