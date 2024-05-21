Депутаты гордумы приняли новый устав Челябинска

21 мая 2024 в 17:05 Размер текста - 17 +

До принятия думой проект устава прошел публичные слушания Фото: Алексей Самаев © URA.RU Депутаты Челябинской городской думы 21 мая приняли новый устав города. Об этом сообщили в пресс-службе думы. «В уставе предлагается исключить деление города на внутригородские районы со статусами муниципальных образований. При этом останется деление Челябинска на семь городских районов. Управлять ими будут районные администрации в статусе структурных подразделений администрации города Челябинска», — сообщили в пресс-службе. Проект устава уже прошел процедуру публичных слушаний, состоявшихся 18 апреля. В проект включен блок полномочий мэрии Челябинска, который включает в себя организацию проезда по маршрутам регулярных перевозок граждан, имеющих право на меры социальной поддержки, оказание поддержки общественным объединениям по обращению с животными без владельцев, осуществление мероприятий по профилактике правонарушений и другие полномочия. Проект устава согласован с управлением Министерства юстиции и прокуратурой города. Решением думы новый устав Челябинска принят. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Депутаты Челябинской городской думы 21 мая приняли новый устав города. Об этом сообщили в пресс-службе думы. «В уставе предлагается исключить деление города на внутригородские районы со статусами муниципальных образований. При этом останется деление Челябинска на семь городских районов. Управлять ими будут районные администрации в статусе структурных подразделений администрации города Челябинска», — сообщили в пресс-службе. Проект устава уже прошел процедуру публичных слушаний, состоявшихся 18 апреля. В проект включен блок полномочий мэрии Челябинска, который включает в себя организацию проезда по маршрутам регулярных перевозок граждан, имеющих право на меры социальной поддержки, оказание поддержки общественным объединениям по обращению с животными без владельцев, осуществление мероприятий по профилактике правонарушений и другие полномочия. Проект устава согласован с управлением Министерства юстиции и прокуратурой города. Решением думы новый устав Челябинска принят.