20 мая 2024

Глава УМВД ХМАО поставил задачи начальнику полиции Сургута

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Глава полиции ХМАО посетил с ревизией Сургут
Глава полиции ХМАО посетил с ревизией Сургут Фото:

Глава полиции ХМАО Сергей Ветохин приехал с ревизией в Сургут и Сургутский район и поставил задачи начальникам полиции. Об этом сообщает telegram-канал «Полиция Югры».

«Начальник УМВД России по ХМАО – Югре полковник полиции Сергей Ветохин посетил УМВД России по г. Сургуту и ОМВД России по Сургутскому району. Сергей Александрович провёл совещания с руководящим составом подразделений, дал оценку складывающейся на территории города и района оперативной обстановке и поставил задачи на ближайшую перспективу», – сообщает пресс-служба полиции. Особое внимание Ветохин уделил пресечению преступлений в сфере топливо-энергетического комплекса и взаимодействию с органами местного самоуправления.

Ранее URA.RU писало, что глава УМВД ХМАО отправился с ревизией в западную часть региона. Он посетил ОМВД Нягани, Советского района и Югорска.

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Глава полиции ХМАО Сергей Ветохин приехал с ревизией в Сургут и Сургутский район и поставил задачи начальникам полиции. Об этом сообщает telegram-канал «Полиция Югры». «Начальник УМВД России по ХМАО – Югре полковник полиции Сергей Ветохин посетил УМВД России по г. Сургуту и ОМВД России по Сургутскому району. Сергей Александрович провёл совещания с руководящим составом подразделений, дал оценку складывающейся на территории города и района оперативной обстановке и поставил задачи на ближайшую перспективу», – сообщает пресс-служба полиции. Особое внимание Ветохин уделил пресечению преступлений в сфере топливо-энергетического комплекса и взаимодействию с органами местного самоуправления. Ранее URA.RU писало, что глава УМВД ХМАО отправился с ревизией в западную часть региона. Он посетил ОМВД Нягани, Советского района и Югорска.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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