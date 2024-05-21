Министр обороны ФРГ категорично высказался о перехвате ракет ВС РФ над Украиной

Писториус: европейские страны не будут сбивать российские ракеты над Украиной
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
НАТО. stock, фрг, Борис Писториус, министр обороны,  stock
ФРГ избегает прямого участия в конфликте на Украине, заявил Борис Писториус Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Германия, как и другие западные страны, всерьез не рассматривает возможность самостоятельно сбивать российские ракеты и дроны над территорией Украины. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

«В действительности у нас нет возможности рассматривать это всерьез. Как минимум в Германии, но, насколько я знаю, у других стран тоже», — заявил Писториус. Его слова приводит РИА Новости. Он считает, что помощь в перехвате ракет означала бы прямое участие стран Запада в российско-украинском конфликте.

Так министр ответил на вопрос журналиста о том, что президент Украины Владимир Зеленский ранее призвал Запад перехватывать российские ракеты над Украиной. Для этого он предложил использовать территории соседних государств.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Германия, как и другие западные страны, всерьез не рассматривает возможность самостоятельно сбивать российские ракеты и дроны над территорией Украины. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус. «В действительности у нас нет возможности рассматривать это всерьез. Как минимум в Германии, но, насколько я знаю, у других стран тоже», — заявил Писториус. Его слова приводит РИА Новости. Он считает, что помощь в перехвате ракет означала бы прямое участие стран Запада в российско-украинском конфликте. Так министр ответил на вопрос журналиста о том, что президент Украины Владимир Зеленский ранее призвал Запад перехватывать российские ракеты над Украиной. Для этого он предложил использовать территории соседних государств.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...