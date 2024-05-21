Министр обороны ФРГ категорично высказался о перехвате ракет ВС РФ над Украиной

Писториус: европейские страны не будут сбивать российские ракеты над Украиной

21 мая 2024 в 17:53 Размер текста - 17 +

ФРГ избегает прямого участия в конфликте на Украине, заявил Борис Писториус Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Германия, как и другие западные страны, всерьез не рассматривает возможность самостоятельно сбивать российские ракеты и дроны над территорией Украины. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус. «В действительности у нас нет возможности рассматривать это всерьез. Как минимум в Германии, но, насколько я знаю, у других стран тоже», — заявил Писториус. Его слова приводит РИА Новости. Он считает, что помощь в перехвате ракет означала бы прямое участие стран Запада в российско-украинском конфликте. Так министр ответил на вопрос журналиста о том, что президент Украины Владимир Зеленский ранее призвал Запад перехватывать российские ракеты над Украиной. Для этого он предложил использовать территории соседних государств. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Германия, как и другие западные страны, всерьез не рассматривает возможность самостоятельно сбивать российские ракеты и дроны над территорией Украины. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус. «В действительности у нас нет возможности рассматривать это всерьез. Как минимум в Германии, но, насколько я знаю, у других стран тоже», — заявил Писториус. Его слова приводит РИА Новости. Он считает, что помощь в перехвате ракет означала бы прямое участие стран Запада в российско-украинском конфликте. Так министр ответил на вопрос журналиста о том, что президент Украины Владимир Зеленский ранее призвал Запад перехватывать российские ракеты над Украиной. Для этого он предложил использовать территории соседних государств.