Министр обороны ФРГ категорично высказался о перехвате ракет ВС РФ над Украиной

Германия, как и другие западные страны, всерьез не рассматривает возможность самостоятельно сбивать российские ракеты и дроны над территорией Украины. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус.
«В действительности у нас нет возможности рассматривать это всерьез. Как минимум в Германии, но, насколько я знаю, у других стран тоже», — заявил Писториус. Его слова приводит РИА Новости. Он считает, что помощь в перехвате ракет означала бы прямое участие стран Запада в российско-украинском конфликте.
Так министр ответил на вопрос журналиста о том, что президент Украины Владимир Зеленский ранее призвал Запад перехватывать российские ракеты над Украиной. Для этого он предложил использовать территории соседних государств.
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