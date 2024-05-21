В центре Тюмени открывают новое кафе

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Пока неизвестно, блюда какой кухни будут подавать в кафе
Пока неизвестно, блюда какой кухни будут подавать в кафе Фото:

В Тюмени на улице Республики на месте пельменной открывают новое кафе «Тарабарин". Вывеску о скором открытии заметили очевидцы. На сайте бесплатных объявлений появились вакансии поваров и официантов в новое заведение. 

«В новое кафе „Тарабарин“ на улице Республики требуются официанты, повар-универсал. Требования: внимательность, сосредоточенность на работе, пунктуальность. Рассмотрим без опыта работы», — указано в объявлении.

Точная дата открытия кафе неизвестна. Также не уточняется, блюда какой кухни будут подавать в новом заведении.

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В Тюмени на улице Республики на месте пельменной открывают новое кафе «Тарабарин". Вывеску о скором открытии заметили очевидцы. На сайте бесплатных объявлений появились вакансии поваров и официантов в новое заведение.  «В новое кафе „Тарабарин“ на улице Республики требуются официанты, повар-универсал. Требования: внимательность, сосредоточенность на работе, пунктуальность. Рассмотрим без опыта работы», — указано в объявлении. Точная дата открытия кафе неизвестна. Также не уточняется, блюда какой кухни будут подавать в новом заведении.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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