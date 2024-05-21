В центре Тюмени открывают новое кафе

Пока неизвестно, блюда какой кухни будут подавать в кафе
В Тюмени на улице Республики на месте пельменной открывают новое кафе «Тарабарин". Вывеску о скором открытии заметили очевидцы. На сайте бесплатных объявлений появились вакансии поваров и официантов в новое заведение.
«В новое кафе „Тарабарин“ на улице Республики требуются официанты, повар-универсал. Требования: внимательность, сосредоточенность на работе, пунктуальность. Рассмотрим без опыта работы», — указано в объявлении.
Точная дата открытия кафе неизвестна. Также не уточняется, блюда какой кухни будут подавать в новом заведении.
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