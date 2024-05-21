Мишустин предложил бизнесу решение кадровой проблемы

21 мая 2024 в 23:05 Размер текста - 17 +

Современные технологии помогут компенсировать дефицит кадров, считает директор ассоциации компьютерных и информационных технологий Николай Комлев Фото: Роман Наумов © URA.RU Решения правительства России позволят восполнить кадровый голод в промышленности. Речь о программах, направленных на подготовку кадров для высоких технологий, в частности, «цифровой кафедре». Так директор ассоциации компьютерных и информационных технологий Николай Комлев прокомментировал URA.RU выступление премьер-министра России Михаила Мишустина на конференции ЦИПР-2024 в Нижнем Новгороде. «Одна из задач на перспективу по подготовке кадров — это трансформация секторов экономики и создание так называемых цифровых кафедр. Благодаря им студенты могут получить в дополнение к основной вторую специальность, связанную с внедрением современных технологий по их профилю», — сказал глава правительства. По словам Мишустина, упор будет сделан на подготовку инженеров по автоматизации и роботизации производства. К участию в обучении по IT-направлениям в вузах будут привлекаться частные компании. Это позволит снизить дефицит высококвалифицированных кадров для технологических отраслей отечественной промышленности, пояснил URA.RU эксперт Николай Комлев. «Так, где ранее для выполнения работ требовалось десять специалистов, теперь благодаря прогрессу в области искусственного интеллекта, экономики данных и робототехники, меньшее количество людей может справляться с большим объемом задач. Это ставит задачу подготовки таких высококвалифицированных специалистов», — пояснил он. Комлев считает, что сделать это позволит создание системы непрерывного образования и помощь специалистам в освоении новых технологий. «Для более эффективного использования государственных средств и их направления в наиболее необходимые сферы важно и прямое участие отрасли. Чтобы бизнес не только предлагал идеи, но и контролировал их реализацию, предоставляя государству обратную связь о результатах», — заключил эксперт. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Решения правительства России позволят восполнить кадровый голод в промышленности. Речь о программах, направленных на подготовку кадров для высоких технологий, в частности, «цифровой кафедре». Так директор ассоциации компьютерных и информационных технологий Николай Комлев прокомментировал URA.RU выступление премьер-министра России Михаила Мишустина на конференции ЦИПР-2024 в Нижнем Новгороде. «Одна из задач на перспективу по подготовке кадров — это трансформация секторов экономики и создание так называемых цифровых кафедр. Благодаря им студенты могут получить в дополнение к основной вторую специальность, связанную с внедрением современных технологий по их профилю», — сказал глава правительства. По словам Мишустина, упор будет сделан на подготовку инженеров по автоматизации и роботизации производства. К участию в обучении по IT-направлениям в вузах будут привлекаться частные компании. Это позволит снизить дефицит высококвалифицированных кадров для технологических отраслей отечественной промышленности, пояснил URA.RU эксперт Николай Комлев. «Так, где ранее для выполнения работ требовалось десять специалистов, теперь благодаря прогрессу в области искусственного интеллекта, экономики данных и робототехники, меньшее количество людей может справляться с большим объемом задач. Это ставит задачу подготовки таких высококвалифицированных специалистов», — пояснил он. Комлев считает, что сделать это позволит создание системы непрерывного образования и помощь специалистам в освоении новых технологий. «Для более эффективного использования государственных средств и их направления в наиболее необходимые сферы важно и прямое участие отрасли. Чтобы бизнес не только предлагал идеи, но и контролировал их реализацию, предоставляя государству обратную связь о результатах», — заключил эксперт.