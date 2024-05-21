В Советском районе пошел снег
В Советском районе (ХМАО) 21 мая выпал крупный снег. Об этом сообщили очевидцы.
«У соседей в Советском районе ХМАО вновь зима. И, судя по прогнозу погоды, она движется и в Нижневартовск», — пишут в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск».
На территории ХМАО вместе с похолоданием на территории округа ожидается усиление ветра. Оно начнется днем 21 мая и продлится весь следующий день. Скорость воздушных масс составит 9-14 метров в секунду, местами порывы до 17 м/с. Также синоптики обещают осадки и небольшой дождь.
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