В одном из районов ХМАО в конце мая пошел снег. Видео

В Советском районе 21 мая выпал снег

22 мая 2024 в 02:05 Размер текста - 17 +

В Советском районе пошел снег Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Советском районе (ХМАО) 21 мая выпал крупный снег. Об этом сообщили очевидцы. «У соседей в Советском районе ХМАО вновь зима. И, судя по прогнозу погоды, она движется и в Нижневартовск», — пишут в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск». На территории ХМАО вместе с похолоданием на территории округа ожидается усиление ветра. Оно начнется днем 21 мая и продлится весь следующий день. Скорость воздушных масс составит 9-14 метров в секунду, местами порывы до 17 м/с. Также синоптики обещают осадки и небольшой дождь. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Советском районе (ХМАО) 21 мая выпал крупный снег. Об этом сообщили очевидцы. «У соседей в Советском районе ХМАО вновь зима. И, судя по прогнозу погоды, она движется и в Нижневартовск», — пишут в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск». На территории ХМАО вместе с похолоданием на территории округа ожидается усиление ветра. Оно начнется днем 21 мая и продлится весь следующий день. Скорость воздушных масс составит 9-14 метров в секунду, местами порывы до 17 м/с. Также синоптики обещают осадки и небольшой дождь.