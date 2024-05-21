21 мая 2024
20 мая 2024

В одном из районов ХМАО в конце мая пошел снег. Видео

В Советском районе 21 мая выпал снег
© Служба новостей «URA.RU»
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В Советском районе пошел снег Фото:

В Советском районе (ХМАО) 21 мая выпал крупный снег. Об этом сообщили очевидцы.

«У соседей в Советском районе ХМАО вновь зима. И, судя по прогнозу погоды, она движется и в Нижневартовск», — пишут в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск».

На территории ХМАО вместе с похолоданием на территории округа ожидается усиление ветра. Оно начнется днем 21 мая и продлится весь следующий день. Скорость воздушных масс составит 9-14 метров в секунду, местами порывы до 17 м/с. Также синоптики обещают осадки и небольшой дождь.

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В Советском районе (ХМАО) 21 мая выпал крупный снег. Об этом сообщили очевидцы. «У соседей в Советском районе ХМАО вновь зима. И, судя по прогнозу погоды, она движется и в Нижневартовск», — пишут в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск». На территории ХМАО вместе с похолоданием на территории округа ожидается усиление ветра. Оно начнется днем 21 мая и продлится весь следующий день. Скорость воздушных масс составит 9-14 метров в секунду, местами порывы до 17 м/с. Также синоптики обещают осадки и небольшой дождь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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