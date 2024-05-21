Reuters: россияне начали массово покидать Турцию

Уехавшие из страны россияне начали чаще покидать Турцию из-за проблем с продлением вида на жительство (ВНЖ). Помимо этого, по словам эмигрантов, они часто сталкиваются с экономическими трудностями.
«Десятки тысяч россиян, бежавших в Турцию после начала спецоперации России на Украине, за последний год перебрались в другие страны из-за проблем с видом на жительство и резкого роста расходов... Но в этом месяце [мае] число россиян, имеющих вид на жительство в Турции, сократилось до 96 000», — сообщает агентство Reuters.
Из официальных данных следует, что в конце 2022 года в Турции находилось 154 тысячи россиян. По словам эмигрантов из России, беседовавших с агентством, многие направились в Сербию и Черногорию из-за роста инфляции и трудностей с банковским обслуживанием в Турции.
С похожими проблемами столкнулись уехавшие из России в Грузию россияне. По их словам, «нас никто толком не ждет за границей», поэтому многие принимают решение вернутся на родину.
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