21 мая 2024

Reuters: россияне начали массово покидать Турцию

© Служба новостей «URA.RU»
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Сейчас в Турции находится около 96 тысяч россиян
Сейчас в Турции находится около 96 тысяч россиян Фото:

Уехавшие из страны россияне начали чаще покидать Турцию из-за проблем с продлением вида на жительство (ВНЖ). Помимо этого, по словам эмигрантов, они часто сталкиваются с экономическими трудностями.

«Десятки тысяч россиян, бежавших в Турцию после начала спецоперации России на Украине, за последний год перебрались в другие страны из-за проблем с видом на жительство и резкого роста расходов... Но в этом месяце [мае] число россиян, имеющих вид на жительство в Турции, сократилось до 96 000», — сообщает агентство Reuters.

Из официальных данных следует, что в конце 2022 года в Турции находилось 154 тысячи россиян. По словам эмигрантов из России, беседовавших с агентством, многие направились в Сербию и Черногорию из-за роста инфляции и трудностей с банковским обслуживанием в Турции.

С похожими проблемами столкнулись уехавшие из России в Грузию россияне. По их словам, «нас никто толком не ждет за границей», поэтому многие принимают решение вернутся на родину.

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Уехавшие из страны россияне начали чаще покидать Турцию из-за проблем с продлением вида на жительство (ВНЖ). Помимо этого, по словам эмигрантов, они часто сталкиваются с экономическими трудностями. «Десятки тысяч россиян, бежавших в Турцию после начала спецоперации России на Украине, за последний год перебрались в другие страны из-за проблем с видом на жительство и резкого роста расходов... Но в этом месяце [мае] число россиян, имеющих вид на жительство в Турции, сократилось до 96 000», — сообщает агентство Reuters. Из официальных данных следует, что в конце 2022 года в Турции находилось 154 тысячи россиян. По словам эмигрантов из России, беседовавших с агентством, многие направились в Сербию и Черногорию из-за роста инфляции и трудностей с банковским обслуживанием в Турции. С похожими проблемами столкнулись уехавшие из России в Грузию россияне. По их словам, «нас никто толком не ждет за границей», поэтому многие принимают решение вернутся на родину.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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