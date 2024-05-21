21 мая 2024

В ХМАО полицейского уволили за взятку, полученную от мигранта

© Служба новостей «URA.RU»
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В Нижневартовске мигрант подкупил полицейского
В Нижневартовске мигрант подкупил полицейского Фото:

Глава УМВД Нижневартовска Фанис Хаматов по представлению прокурора города Александра Еременко уволил подчиненного за взятку, полученную от мигранта. Иностранный гражданин в апреле подкупил полицейского, чтобы тот не наказал его за нарушение правил пребывания на территории РФ, сообщает пресс-служба окружной прокуратуры.

«В Нижневартовске по представлению прокурора сотрудник полиции уволен в связи с утратой доверия. Установлено, что в апреле 2024 года он, находясь при исполнении своих должностных полномочий, незаконно получил от иностранного гражданина денежные средства за непривлечение последнего к административной ответственности за нарушение правил пребывания на территории РФ. В связи с выявленными нарушениям антикоррупционного законодательства прокурор города внес в адрес начальника УМВД России по Нижневартовску представление с требованием об увольнении сотрудника полиции из органов внутренних дел», — сообщает ведомство.

В отношении данного сотрудника возбуждено уголовное дело по ч.5 ст.290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконное действие). Расследование контролирует прокуратура. 

Ранее URA.RU писало о том, что начальница отдела по вопросам миграции УМВД Нижневартовска и двое ее подчиненных стали фигурантами уголовного дела о коррупции. Они незаконно зарегистрировали более тысячи нелегальных мигрантов.

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Глава УМВД Нижневартовска Фанис Хаматов по представлению прокурора города Александра Еременко уволил подчиненного за взятку, полученную от мигранта. Иностранный гражданин в апреле подкупил полицейского, чтобы тот не наказал его за нарушение правил пребывания на территории РФ, сообщает пресс-служба окружной прокуратуры. «В Нижневартовске по представлению прокурора сотрудник полиции уволен в связи с утратой доверия. Установлено, что в апреле 2024 года он, находясь при исполнении своих должностных полномочий, незаконно получил от иностранного гражданина денежные средства за непривлечение последнего к административной ответственности за нарушение правил пребывания на территории РФ. В связи с выявленными нарушениям антикоррупционного законодательства прокурор города внес в адрес начальника УМВД России по Нижневартовску представление с требованием об увольнении сотрудника полиции из органов внутренних дел», — сообщает ведомство. В отношении данного сотрудника возбуждено уголовное дело по ч.5 ст.290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконное действие). Расследование контролирует прокуратура.  Ранее URA.RU писало о том, что начальница отдела по вопросам миграции УМВД Нижневартовска и двое ее подчиненных стали фигурантами уголовного дела о коррупции. Они незаконно зарегистрировали более тысячи нелегальных мигрантов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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