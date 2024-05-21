В Перми ищут геймера, пропавшего 16 лет назад

22 мая 2024 в 03:54 Размер текста - 17 +

В Перми пропал геймер, которого не могут найти много лет (архивное фото) Фото: Роман Наумов © URA.RU В Перми следователи продолжают искать Максима Егорова, который пропал в августе 2008 года на Соборной площади у дома №1 на Комсомольском проспекте. Молодой человек хотел встретиться с коллегами по онлайн игре Линейдж 2. Ориентировка на геймера опубликована на сайте СУ СКР по Пермскому краю. «Следственный отдел по Ленинскому району Перми разыскивает Егорова Максима Юрьевича 1991 года рождения, который пропал в 2008 году. Сведения о его местонахождении отсутствуют», — передает «Комсомольская правда-Пермь» со ссылкой на данные СК. Отец парня умер в 2021 году, он до последних дней жизни верил, что сын найдется. Мужчина держал закрытой комнату сына и не убирал его вещи, отмечает издание. Ранее в Перми в 2016 году пропал бизнесмен Илья Носков. Он ушел на встречу в бизнес-центр и исчез. Знакомые говорили, что его могли замуровать в стену. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Перми следователи продолжают искать Максима Егорова, который пропал в августе 2008 года на Соборной площади у дома №1 на Комсомольском проспекте. Молодой человек хотел встретиться с коллегами по онлайн игре Линейдж 2. Ориентировка на геймера опубликована на сайте СУ СКР по Пермскому краю. «Следственный отдел по Ленинскому району Перми разыскивает Егорова Максима Юрьевича 1991 года рождения, который пропал в 2008 году. Сведения о его местонахождении отсутствуют», — передает «Комсомольская правда-Пермь» со ссылкой на данные СК. Отец парня умер в 2021 году, он до последних дней жизни верил, что сын найдется. Мужчина держал закрытой комнату сына и не убирал его вещи, отмечает издание. Ранее в Перми в 2016 году пропал бизнесмен Илья Носков. Он ушел на встречу в бизнес-центр и исчез. Знакомые говорили, что его могли замуровать в стену.