21 мая 2024

Россияне начали массово покупать препараты от аллергии

© Служба новостей «URA.RU»
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Больше всего вырос спрос на лекарства с диметинденом
Больше всего вырос спрос на лекарства с диметинденом Фото:

Аптеки России за первый квартал 2024 года продали 23,1 миллиона упаковок противоаллергенных лекарств на 5,17 миллиарда рублей, что на 24% выше аналогичного промежутка предыдущего года. Информация об этом следует из отчета Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ; оператор системы маркировки «Честный знак»).

«Российские аптеки в первом квартале этого года продали 23,1 млн упаковок противоаллергенных лекарств на 5,17 млрд руб... В денежном выражении показатель оказался на 24% выше аналогичного периода 2023 г., в натуральном — на 10%. При этом средняя цена проданной упаковки за это время выросла на 9% до 237 руб. за штуку, что укладывается в пределы официальной инфляции», — приводит данные отчета газета «Ведомости».

Больше всего выросли продажи препаратов с диметинденом, оказывающим антиаллергическое и противозудное действие, — их стали покупать на 18% чаще. На 15% увеличились продажи лекарств с фексофенадином, назначаемых обычно при аллергическом рините.

Острая респираторная вирусная инфекция (ОРВИ) и аллергия имеют, на первый взгляд, множество схожих симптомов, однако лечение данных проблем совершенно разное. Подробнее о том, как различить эти два недуга – в материале URA.RU.

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Аптеки России за первый квартал 2024 года продали 23,1 миллиона упаковок противоаллергенных лекарств на 5,17 миллиарда рублей, что на 24% выше аналогичного промежутка предыдущего года. Информация об этом следует из отчета Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ; оператор системы маркировки «Честный знак»). «Российские аптеки в первом квартале этого года продали 23,1 млн упаковок противоаллергенных лекарств на 5,17 млрд руб... В денежном выражении показатель оказался на 24% выше аналогичного периода 2023 г., в натуральном — на 10%. При этом средняя цена проданной упаковки за это время выросла на 9% до 237 руб. за штуку, что укладывается в пределы официальной инфляции», — приводит данные отчета газета «Ведомости». Больше всего выросли продажи препаратов с диметинденом, оказывающим антиаллергическое и противозудное действие, — их стали покупать на 18% чаще. На 15% увеличились продажи лекарств с фексофенадином, назначаемых обычно при аллергическом рините. Острая респираторная вирусная инфекция (ОРВИ) и аллергия имеют, на первый взгляд, множество схожих симптомов, однако лечение данных проблем совершенно разное. Подробнее о том, как различить эти два недуга – в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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