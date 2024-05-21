Россияне начали массово покупать препараты от аллергии

Аптеки России за первый квартал 2024 года продали 23,1 миллиона упаковок противоаллергенных лекарств на 5,17 миллиарда рублей, что на 24% выше аналогичного промежутка предыдущего года. Информация об этом следует из отчета Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ; оператор системы маркировки «Честный знак»).
«Российские аптеки в первом квартале этого года продали 23,1 млн упаковок противоаллергенных лекарств на 5,17 млрд руб... В денежном выражении показатель оказался на 24% выше аналогичного периода 2023 г., в натуральном — на 10%. При этом средняя цена проданной упаковки за это время выросла на 9% до 237 руб. за штуку, что укладывается в пределы официальной инфляции», — приводит данные отчета газета «Ведомости».
Больше всего выросли продажи препаратов с диметинденом, оказывающим антиаллергическое и противозудное действие, — их стали покупать на 18% чаще. На 15% увеличились продажи лекарств с фексофенадином, назначаемых обычно при аллергическом рините.
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