21 мая 2024

Зампред ЦБ допустил повышение ключевой ставки

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание директоров ЦБ по теме ключевой ставки пройдет уже в июле
Заседание директоров ЦБ по теме ключевой ставки пройдет уже в июле Фото:

Зампред Банка России Алексей Заботкин заявил, что появились данные, усиливающие аргументы в пользу сохранения жесткой денежно-кредитной политики. Он предположил, что на заседании совета директоров ЦБ в июле будет рассматриваться сценарий повышения ключевой ставки вместо ее сохранения на нынешнем уровне.

«Инфляция идет выше центральной точки прогноза (4,3–4,8% на конец года. — «Ведомости»). Насколько это создает риски для диапазона прогноза [по ставке на 2024 г.], это мы обсудим на заседании», — приводит слова Заботкина газета «Ведомости».

Зампред отметил, что инфляционные ожидания населения возросли в мае, однако они остаются в том же диапазоне, что и в последние несколько месяцев. Для решения вопроса о ключевой ставке ЦБ также будут важны ценовые ожидания предприятий, уровень кредитования и показатели роста цен.

По словам доктора экономических наук, профессора РЭУ им. Г. В. Плеханова Натальи Продановой, ключевая ставка может начать плавно снижаться к концу осени. Однако эксперт подчеркивает, что до конца третьего квартала 2024 года ставка останется неизменной.

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Зампред Банка России Алексей Заботкин заявил, что появились данные, усиливающие аргументы в пользу сохранения жесткой денежно-кредитной политики. Он предположил, что на заседании совета директоров ЦБ в июле будет рассматриваться сценарий повышения ключевой ставки вместо ее сохранения на нынешнем уровне. «Инфляция идет выше центральной точки прогноза (4,3–4,8% на конец года. — «Ведомости»). Насколько это создает риски для диапазона прогноза [по ставке на 2024 г.], это мы обсудим на заседании», — приводит слова Заботкина газета «Ведомости». Зампред отметил, что инфляционные ожидания населения возросли в мае, однако они остаются в том же диапазоне, что и в последние несколько месяцев. Для решения вопроса о ключевой ставке ЦБ также будут важны ценовые ожидания предприятий, уровень кредитования и показатели роста цен. По словам доктора экономических наук, профессора РЭУ им. Г. В. Плеханова Натальи Продановой, ключевая ставка может начать плавно снижаться к концу осени. Однако эксперт подчеркивает, что до конца третьего квартала 2024 года ставка останется неизменной.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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