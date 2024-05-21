Зампред ЦБ допустил повышение ключевой ставки

Зампред Банка России Алексей Заботкин заявил, что появились данные, усиливающие аргументы в пользу сохранения жесткой денежно-кредитной политики. Он предположил, что на заседании совета директоров ЦБ в июле будет рассматриваться сценарий повышения ключевой ставки вместо ее сохранения на нынешнем уровне.
«Инфляция идет выше центральной точки прогноза (4,3–4,8% на конец года. — «Ведомости»). Насколько это создает риски для диапазона прогноза [по ставке на 2024 г.], это мы обсудим на заседании», — приводит слова Заботкина газета «Ведомости».
Зампред отметил, что инфляционные ожидания населения возросли в мае, однако они остаются в том же диапазоне, что и в последние несколько месяцев. Для решения вопроса о ключевой ставке ЦБ также будут важны ценовые ожидания предприятий, уровень кредитования и показатели роста цен.
По словам доктора экономических наук, профессора РЭУ им. Г. В. Плеханова Натальи Продановой, ключевая ставка может начать плавно снижаться к концу осени. Однако эксперт подчеркивает, что до конца третьего квартала 2024 года ставка останется неизменной.
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