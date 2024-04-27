Экономист объяснила, как будет меняться ключевая ставка в России

Экономист Проданова: ключевая ставка надолго останется неизменной

27 апреля 2024 в 13:06 Размер текста - 17 +

Центробанк может снизить ключевую ставку в конце осени, заявила Наталья Проданова Фото: Владимир Андреев © URA.RU Ключевая ставка, оставшись уже третий раз подряд на уровне 16%, может начать плавно снижаться к концу осени. Таким мнением поделилась доктор экономических наук и профессор РЭУ им. Г. В. Плеханова Наталья Проданова. Она добавила, что показатель снизится не более, чем на 1,5%. «Я думаю, до конца третьего квартала [2024 года] ставка будет неизменной. Роста же не будет и в дальнейшем, скорее всего. Нам следует ожидать плавного снижения, причем не более, чем на 1-1,5%. Произойдет это, возможно, в конце осени», — предположила Наталья Проданова в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня». Ранее Центробанк РФ сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых третий раз подряд. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина объяснила такое решение тем, что пока замедление инфляции в России не достаточно устойчиво для понижения ставки. Кроме того, она допустила повышение показателя, если процесс дезинфляции в РФ остановится. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ключевая ставка, оставшись уже третий раз подряд на уровне 16%, может начать плавно снижаться к концу осени. Таким мнением поделилась доктор экономических наук и профессор РЭУ им. Г. В. Плеханова Наталья Проданова. Она добавила, что показатель снизится не более, чем на 1,5%. «Я думаю, до конца третьего квартала [2024 года] ставка будет неизменной. Роста же не будет и в дальнейшем, скорее всего. Нам следует ожидать плавного снижения, причем не более, чем на 1-1,5%. Произойдет это, возможно, в конце осени», — предположила Наталья Проданова в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня». Ранее Центробанк РФ сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых третий раз подряд. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина объяснила такое решение тем, что пока замедление инфляции в России не достаточно устойчиво для понижения ставки. Кроме того, она допустила повышение показателя, если процесс дезинфляции в РФ остановится.