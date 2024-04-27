Экономист объяснила, как будет меняться ключевая ставка в России

Экономист Проданова: ключевая ставка надолго останется неизменной
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Здание Центробанка России на Неглинной улице д. 12. Москва, центробанк, российский флаг, триколор, флаг россии, банк россии, центральный банк россии
Центробанк может снизить ключевую ставку в конце осени, заявила Наталья Проданова Фото:

Ключевая ставка, оставшись уже третий раз подряд на уровне 16%, может начать плавно снижаться к концу осени. Таким мнением поделилась доктор экономических наук и профессор РЭУ им. Г. В. Плеханова Наталья Проданова. Она добавила, что показатель снизится не более, чем на 1,5%.

«Я думаю, до конца третьего квартала [2024 года] ставка будет неизменной. Роста же не будет и в дальнейшем, скорее всего. Нам следует ожидать плавного снижения, причем не более, чем на 1-1,5%. Произойдет это, возможно, в конце осени», — предположила Наталья Проданова в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

Ранее Центробанк РФ сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых третий раз подряд. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина объяснила такое решение тем, что пока замедление инфляции в России не достаточно устойчиво для понижения ставки. Кроме того, она допустила повышение показателя, если процесс дезинфляции в РФ остановится.

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Ключевая ставка, оставшись уже третий раз подряд на уровне 16%, может начать плавно снижаться к концу осени. Таким мнением поделилась доктор экономических наук и профессор РЭУ им. Г. В. Плеханова Наталья Проданова. Она добавила, что показатель снизится не более, чем на 1,5%. «Я думаю, до конца третьего квартала [2024 года] ставка будет неизменной. Роста же не будет и в дальнейшем, скорее всего. Нам следует ожидать плавного снижения, причем не более, чем на 1-1,5%. Произойдет это, возможно, в конце осени», — предположила Наталья Проданова в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня». Ранее Центробанк РФ сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых третий раз подряд. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина объяснила такое решение тем, что пока замедление инфляции в России не достаточно устойчиво для понижения ставки. Кроме того, она допустила повышение показателя, если процесс дезинфляции в РФ остановится.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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