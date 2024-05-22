Автоэксперт назвал российскую машину, способную заменить Toyota Camry

Автоэксперт Беспалов: Volga С40 имеет потенциал стать новой Toyota Camry

22 мая 2024 в 06:00 Размер текста - 17 +

Toyota Camry нашли замену на российском рынке Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Volga С40 имеет потенциал стать в России новой Toyota Camry. Об этом заявил автомобильный аналитик Владимир Беспалов. «Volga С40 имеет потенциал стать новой Camry… Сегмент достаточно перспективен с точки зрения потенциального спроса от бизнеса, в том числе такси, а также индивидуальных предпринимателей», — сказал Беспалов в интервью « Коммерсанту ». В сегменте кроссоверов конкуренция значительно выше, хотя ниши свободные еще есть. Обоснованную стоимость Volga С40 Беспалов оценивает примерно в два с половиной миллиона рублей. Toyota продолжает быть одной из предпочитаемых марок на российском автомобильном рынке. Заводы в Санкт-Петербурге по производству этого бренда автомобиля закрыты, но машины доступны для покупки в России. URA.RU ранее рассказывал, какие марки модели можно приобрести в РФ в 2024 году. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Volga С40 имеет потенциал стать в России новой Toyota Camry. Об этом заявил автомобильный аналитик Владимир Беспалов. «Volga С40 имеет потенциал стать новой Camry… Сегмент достаточно перспективен с точки зрения потенциального спроса от бизнеса, в том числе такси, а также индивидуальных предпринимателей», — сказал Беспалов в интервью «Коммерсанту». В сегменте кроссоверов конкуренция значительно выше, хотя ниши свободные еще есть. Обоснованную стоимость Volga С40 Беспалов оценивает примерно в два с половиной миллиона рублей. Toyota продолжает быть одной из предпочитаемых марок на российском автомобильном рынке. Заводы в Санкт-Петербурге по производству этого бренда автомобиля закрыты, но машины доступны для покупки в России. URA.RU ранее рассказывал, какие марки модели можно приобрести в РФ в 2024 году.