Автоэксперт назвал российскую машину, способную заменить Toyota Camry

Автоэксперт Беспалов: Volga С40 имеет потенциал стать новой Toyota Camry
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт, разное. Екатеринбург, тойота камри, автомобиль toyota camry
Toyota Camry нашли замену на российском рынке Фото:

Volga С40 имеет потенциал стать в России новой Toyota Camry. Об этом заявил автомобильный аналитик Владимир Беспалов.

«Volga С40 имеет потенциал стать новой Camry… Сегмент достаточно перспективен с точки зрения потенциального спроса от бизнеса, в том числе такси, а также индивидуальных предпринимателей», — сказал Беспалов в интервью «Коммерсанту».

В сегменте кроссоверов конкуренция значительно выше, хотя ниши свободные еще есть. Обоснованную стоимость Volga С40 Беспалов оценивает примерно в два с половиной миллиона рублей.

Toyota продолжает быть одной из предпочитаемых марок на российском автомобильном рынке. Заводы в Санкт-Петербурге по производству этого бренда автомобиля закрыты, но машины доступны для покупки в России. URA.RU ранее рассказывал, какие марки модели можно приобрести в РФ в 2024 году.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Volga С40 имеет потенциал стать в России новой Toyota Camry. Об этом заявил автомобильный аналитик Владимир Беспалов. «Volga С40 имеет потенциал стать новой Camry… Сегмент достаточно перспективен с точки зрения потенциального спроса от бизнеса, в том числе такси, а также индивидуальных предпринимателей», — сказал Беспалов в интервью «Коммерсанту». В сегменте кроссоверов конкуренция значительно выше, хотя ниши свободные еще есть. Обоснованную стоимость Volga С40 Беспалов оценивает примерно в два с половиной миллиона рублей. Toyota продолжает быть одной из предпочитаемых марок на российском автомобильном рынке. Заводы в Санкт-Петербурге по производству этого бренда автомобиля закрыты, но машины доступны для покупки в России. URA.RU ранее рассказывал, какие марки модели можно приобрести в РФ в 2024 году.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...