Автоэксперт назвал российскую машину, способную заменить Toyota Camry

Volga С40 имеет потенциал стать в России новой Toyota Camry. Об этом заявил автомобильный аналитик Владимир Беспалов.
«Volga С40 имеет потенциал стать новой Camry… Сегмент достаточно перспективен с точки зрения потенциального спроса от бизнеса, в том числе такси, а также индивидуальных предпринимателей», — сказал Беспалов в интервью «
В сегменте кроссоверов конкуренция значительно выше, хотя ниши свободные еще есть. Обоснованную стоимость Volga С40 Беспалов оценивает примерно в два с половиной миллиона рублей.
Toyota продолжает быть одной из предпочитаемых марок на российском автомобильном рынке. Заводы в Санкт-Петербурге по производству этого бренда автомобиля закрыты, но машины доступны для покупки в России. URA.RU ранее рассказывал, какие марки модели можно приобрести в РФ в 2024 году.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.