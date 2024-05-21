21 мая 2024

Тюменцы могут улететь в Москву за 2400 рублей. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Споттинг в аэропорту Кольцово. Екатеринбург, авиакомпания аэрофлот, муска антон
«Аэрофлот» сделал скидку на перелет из Тюмени в Москву Фото:

Тюменцы могут приобрести билет в одну сторону до Москвы от 2 318-3 718 рублей. Такая же стоимость будет и в обратную сторону. Рейсы по данным ценам осуществляет авиакомпания «Аэрофлот». Информация указана на официальном сайте авиаперевозчика.

«С 24 мая по 12 июня из Тюмени в Москву можно улететь за 2 318-3 718 рублей. Рейсы по такой цене выполняет авиакомпания „Аэрофлот“», — указано на сайте. Цена зависит от дня вылета. Стоимость билета обратного направления будет по той же цене.

Журналист URA.RU проверил другие сервисы, в которых можно приобрести билеты до Москвы в этот период. Оказалось, что на платформе Aviasales, «Яндекс.Путешествия» стоимость примерно та же.

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Тюменцы могут приобрести билет в одну сторону до Москвы от 2 318-3 718 рублей. Такая же стоимость будет и в обратную сторону. Рейсы по данным ценам осуществляет авиакомпания «Аэрофлот». Информация указана на официальном сайте авиаперевозчика. «С 24 мая по 12 июня из Тюмени в Москву можно улететь за 2 318-3 718 рублей. Рейсы по такой цене выполняет авиакомпания „Аэрофлот“», — указано на сайте. Цена зависит от дня вылета. Стоимость билета обратного направления будет по той же цене. Журналист URA.RU проверил другие сервисы, в которых можно приобрести билеты до Москвы в этот период. Оказалось, что на платформе Aviasales, «Яндекс.Путешествия» стоимость примерно та же.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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