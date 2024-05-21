Тюменцы могут улететь в Москву за 2400 рублей. Скрин

22 мая 2024 в 07:26 Размер текста - 17 +

«Аэрофлот» сделал скидку на перелет из Тюмени в Москву Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Тюменцы могут приобрести билет в одну сторону до Москвы от 2 318-3 718 рублей. Такая же стоимость будет и в обратную сторону. Рейсы по данным ценам осуществляет авиакомпания «Аэрофлот». Информация указана на официальном сайте авиаперевозчика. «С 24 мая по 12 июня из Тюмени в Москву можно улететь за 2 318-3 718 рублей. Рейсы по такой цене выполняет авиакомпания „Аэрофлот“», — указано на сайте. Цена зависит от дня вылета. Стоимость билета обратного направления будет по той же цене. Журналист URA.RU проверил другие сервисы, в которых можно приобрести билеты до Москвы в этот период. Оказалось, что на платформе Aviasales, «Яндекс.Путешествия» стоимость примерно та же. Фото: официальный сайт «Аэрофлота» Фото: официальный сайт «Аэрофлота» Фото: официальный сайт «Аэрофлота» Фото: официальный сайт «Аэрофлота» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Тюменцы могут приобрести билет в одну сторону до Москвы от 2 318-3 718 рублей. Такая же стоимость будет и в обратную сторону. Рейсы по данным ценам осуществляет авиакомпания «Аэрофлот». Информация указана на официальном сайте авиаперевозчика. «С 24 мая по 12 июня из Тюмени в Москву можно улететь за 2 318-3 718 рублей. Рейсы по такой цене выполняет авиакомпания „Аэрофлот“», — указано на сайте. Цена зависит от дня вылета. Стоимость билета обратного направления будет по той же цене. Журналист URA.RU проверил другие сервисы, в которых можно приобрести билеты до Москвы в этот период. Оказалось, что на платформе Aviasales, «Яндекс.Путешествия» стоимость примерно та же.