Тюменцы могут приобрести билет в одну сторону до Москвы от 2 318-3 718 рублей. Такая же стоимость будет и в обратную сторону. Рейсы по данным ценам осуществляет авиакомпания «Аэрофлот». Информация указана на официальном сайте авиаперевозчика.
«С 24 мая по 12 июня из Тюмени в Москву можно улететь за 2 318-3 718 рублей. Рейсы по такой цене выполняет авиакомпания „Аэрофлот“», — указано на сайте. Цена зависит от дня вылета. Стоимость билета обратного направления будет по той же цене.
Журналист URA.RU проверил другие сервисы, в которых можно приобрести билеты до Москвы в этот период. Оказалось, что на платформе Aviasales, «Яндекс.Путешествия» стоимость примерно та же.
Фото: официальный сайт «Аэрофлота»
Фото: официальный сайт «Аэрофлота»
Фото: официальный сайт «Аэрофлота»
Фото: официальный сайт «Аэрофлота»
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Тюменцы могут приобрести билет в одну сторону до Москвы от 2 318-3 718 рублей. Такая же стоимость будет и в обратную сторону. Рейсы по данным ценам осуществляет авиакомпания «Аэрофлот». Информация указана на официальном сайте авиаперевозчика. «С 24 мая по 12 июня из Тюмени в Москву можно улететь за 2 318-3 718 рублей. Рейсы по такой цене выполняет авиакомпания „Аэрофлот“», — указано на сайте. Цена зависит от дня вылета. Стоимость билета обратного направления будет по той же цене. Журналист URA.RU проверил другие сервисы, в которых можно приобрести билеты до Москвы в этот период. Оказалось, что на платформе Aviasales, «Яндекс.Путешествия» стоимость примерно та же.