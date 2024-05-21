Пожарные прилагают все усилия для скорейшей локализации пожара
В загоревшемся трамвае №1 на улице Титова в Екатеринбурге находилось 30 пассажиров, сообщил URA.RU очевидец. В мэрии заявили, что пожар произошел в 7:36 на остановке «Переулок Рижский», предварительная причина — короткое замыкание.
«В 8:56 пострадавший от огня состав увели в депо в сопровождении аварийной бригады, движение трамваев по ул. Титова восстановлено. Задержка движения составила 1 час 20 минут», — пояснили в пресс-службе городской администрации. Пострадавших пассажиров нет. В тушении пожара было задействовано девять специалистов и две единицы техники.
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