21 мая 2024

В загоревшемся трамвае в Екатеринбурге было 30 пассажиров. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Возгорание на стройплощадке ледовой Арены. Екатеринбург, мчс, кислород, пожарный
Пожарные прилагают все усилия для скорейшей локализации пожара Фото:

В загоревшемся трамвае №1 на улице Титова в Екатеринбурге находилось 30 пассажиров, сообщил URA.RU очевидец. В мэрии заявили, что пожар произошел в 7:36 на остановке «Переулок Рижский», предварительная причина — короткое замыкание.

«В 8:56 пострадавший от огня состав увели в депо в сопровождении аварийной бригады, движение трамваев по ул. Титова восстановлено. Задержка движения составила 1 час 20 минут», — пояснили в пресс-службе городской администрации. Пострадавших пассажиров нет. В тушении пожара было задействовано девять специалистов и две единицы техники.

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В загоревшемся трамвае №1 на улице Титова в Екатеринбурге находилось 30 пассажиров, сообщил URA.RU очевидец. В мэрии заявили, что пожар произошел в 7:36 на остановке «Переулок Рижский», предварительная причина — короткое замыкание. «В 8:56 пострадавший от огня состав увели в депо в сопровождении аварийной бригады, движение трамваев по ул. Титова восстановлено. Задержка движения составила 1 час 20 минут», — пояснили в пресс-службе городской администрации. Пострадавших пассажиров нет. В тушении пожара было задействовано девять специалистов и две единицы техники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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