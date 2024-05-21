21 мая 2024

На Свердловскую область обрушатся ливневые снегопады

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Майский снег (продолжение). Екатеринбург , тюльпаны, непогода, снегопад, цветы в снегу
Ливневые снегопады — очень интенсивные, но короткие осадки, при которых резко падает видимость Фото:

С похолоданием в Свердловскую область идут снегопады, которые будут интенсивными, но короткими. Прогнозом на ближайшие три дня поделился синоптик Алексей Пулин в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

Новость по теме
В Свердловской области похолодает до -10 градусов

«В среду, 22 мая, на территорию области поступает холодная воздушная масса. Через регион проходит еще один, на сей раз арктический, холодный фронт, за которым начинается основное похолодание. Движение фронта отмечается слабыми осадками, преимущественно в виде дождя. За фронтом, преимущественно в северной части области, адвекция холода может сопровождаться кратковременными ливневыми снегопадами», — сообщил метеоролог.

Он добавил, что ночь на четверг 23 мая ожидается очень холодной. На всей территории области будут преобладать отрицательные температуры кроме юго-восточных районов, куда холодные массы еще не успеют добраться. Температура воздуха в регионе 22 мая составит ночью -2 до 3 градусов, на юго-востоке до 9 градусов. Днем воздух прогреется до 10 градусов.

В Екатеринбурге в среду будет переменная облачность, небольшой дождь, ветер северный и северо-западный с порывами до 11 м/с. Ночью в столице Урала ожидается до 9 градусов тепла, днем 16 градусов. В четверг, 23 мая, в городе ожидается 3 градуса тепла ночью и 9 днем. В пятницу, 24 мая, будет 1 градус ночью и 9 градусов днем.

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С похолоданием в Свердловскую область идут снегопады, которые будут интенсивными, но короткими. Прогнозом на ближайшие три дня поделился синоптик Алексей Пулин в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». «В среду, 22 мая, на территорию области поступает холодная воздушная масса. Через регион проходит еще один, на сей раз арктический, холодный фронт, за которым начинается основное похолодание. Движение фронта отмечается слабыми осадками, преимущественно в виде дождя. За фронтом, преимущественно в северной части области, адвекция холода может сопровождаться кратковременными ливневыми снегопадами», — сообщил метеоролог. Он добавил, что ночь на четверг 23 мая ожидается очень холодной. На всей территории области будут преобладать отрицательные температуры кроме юго-восточных районов, куда холодные массы еще не успеют добраться. Температура воздуха в регионе 22 мая составит ночью -2 до 3 градусов, на юго-востоке до 9 градусов. Днем воздух прогреется до 10 градусов. В Екатеринбурге в среду будет переменная облачность, небольшой дождь, ветер северный и северо-западный с порывами до 11 м/с. Ночью в столице Урала ожидается до 9 градусов тепла, днем 16 градусов. В четверг, 23 мая, в городе ожидается 3 градуса тепла ночью и 9 днем. В пятницу, 24 мая, будет 1 градус ночью и 9 градусов днем.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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