На Свердловскую область обрушатся ливневые снегопады

С похолоданием в Свердловскую область идут снегопады, которые будут интенсивными, но короткими. Прогнозом на ближайшие три дня поделился синоптик Алексей Пулин в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».
«В среду, 22 мая, на территорию области поступает холодная воздушная масса. Через регион проходит еще один, на сей раз арктический, холодный фронт, за которым начинается основное похолодание. Движение фронта отмечается слабыми осадками, преимущественно в виде дождя. За фронтом, преимущественно в северной части области, адвекция холода может сопровождаться кратковременными ливневыми снегопадами», — сообщил метеоролог.
Он добавил, что ночь на четверг 23 мая ожидается очень холодной. На всей территории области будут преобладать отрицательные температуры кроме юго-восточных районов, куда холодные массы еще не успеют добраться. Температура воздуха в регионе 22 мая составит ночью -2 до 3 градусов, на юго-востоке до 9 градусов. Днем воздух прогреется до 10 градусов.
В Екатеринбурге в среду будет переменная облачность, небольшой дождь, ветер северный и северо-западный с порывами до 11 м/с. Ночью в столице Урала ожидается до 9 градусов тепла, днем 16 градусов. В четверг, 23 мая, в городе ожидается 3 градуса тепла ночью и 9 днем. В пятницу, 24 мая, будет 1 градус ночью и 9 градусов днем.
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