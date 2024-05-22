В Британии нашли оправдание украинским ударам по России

США должны отменить свой "абсолютно несправедливый" запрет на использование ВСУ поставляемого американцами оружия для нанесения ударов по целям на территории России. Британская газета Financial Times пишет, что это поможет Киеву держать оборону и сорвать новое наступление российской армии.
"Удары по России американским оружием помогут Киеву держать оборону", — передает газета слова высокопоставленного чиновника национальной безопасности Украины Александра Литвиненко. Он добавил, что его стране "было бы выгодно", если бы администрация президента США Джо Байдена сняла данное ограничение. Вашингтон ранее утверждал, что запрет был необходим для того, чтобы избежать дальнейшей эскалации в отношениях с Россией.
Группа американских конгрессменов попросила главу Пентагона Ллойда Остина разрешить Украине использовать американское оружие для нанесения ударов по территории России. Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон, в свою очередь, заявил, что Украина имеет право использовать британское оружие для ударов по российским объектам, передает "Ридус".
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.