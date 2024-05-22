В Британии нашли оправдание украинским ударам по России

FT: удары по РФ американским оружием помогут ВСУ держать оборону
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Украина должна получить право наносить удары по РФ с помощью американского оружия, пишет FT
Украина должна получить право наносить удары по РФ с помощью американского оружия, пишет FT Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

США должны отменить свой "абсолютно несправедливый" запрет на использование ВСУ поставляемого американцами оружия для нанесения ударов по целям на территории России. Британская газета Financial Times пишет, что это поможет Киеву держать оборону и сорвать новое наступление российской армии.

"Удары по России американским оружием помогут Киеву держать оборону", — передает газета слова высокопоставленного чиновника национальной безопасности Украины Александра Литвиненко. Он добавил, что его стране "было бы выгодно", если бы администрация президента США Джо Байдена сняла данное ограничение. Вашингтон ранее утверждал, что запрет был необходим для того, чтобы избежать дальнейшей эскалации в отношениях с Россией.

Группа американских конгрессменов попросила главу Пентагона Ллойда Остина разрешить Украине использовать американское оружие для нанесения ударов по территории России. Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон, в свою очередь, заявил, что Украина имеет право использовать британское оружие для ударов по российским объектам, передает "Ридус". 

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США должны отменить свой "абсолютно несправедливый" запрет на использование ВСУ поставляемого американцами оружия для нанесения ударов по целям на территории России. Британская газета Financial Times пишет, что это поможет Киеву держать оборону и сорвать новое наступление российской армии. "Удары по России американским оружием помогут Киеву держать оборону", — передает газета слова высокопоставленного чиновника национальной безопасности Украины Александра Литвиненко. Он добавил, что его стране "было бы выгодно", если бы администрация президента США Джо Байдена сняла данное ограничение. Вашингтон ранее утверждал, что запрет был необходим для того, чтобы избежать дальнейшей эскалации в отношениях с Россией. Группа американских конгрессменов попросила главу Пентагона Ллойда Остина разрешить Украине использовать американское оружие для нанесения ударов по территории России. Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон, в свою очередь, заявил, что Украина имеет право использовать британское оружие для ударов по российским объектам, передает "Ридус". 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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