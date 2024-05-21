В Екатеринбурге в загоревшемся трамвае пострадал пассажир

Среди пассажиров загоревшегося трамвая в Екатеринбурге есть пострадавший. Об этом URA.RU рассказали в ГУ МЧС России по Свердловской области.
«На площади 20 кв. метров открытым пламенем горела обшивка двух вагонов трамвая. Самостоятельно эвакуировались 30 человек. Есть пострадавший. В 7:50 огнеборцы локализовали возгорание», — сообщили в ведомстве.
На данный момент открытое горение ликвидировано, в тушении пожара участвовали девять специалистов и две единицы техники. «В 8:55 все работы по тушению возгорания завершены, пожарные вернулись в подразделение», — уточнили спасатели.
Трамвай загорелся в 7:36 на остановке «Переулок Рижский» на улице Титова. Движение трамваев уже восстановлено, задержка движения составила 1 час 20 минут.
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