21 мая 2024

В Екатеринбурге в загоревшемся трамвае пострадал пассажир

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Трамвай загорелся около восьми утра (архивное фото) Фото:

Среди пассажиров загоревшегося трамвая в Екатеринбурге есть пострадавший. Об этом URA.RU рассказали в ГУ МЧС России по Свердловской области.

«На площади 20 кв. метров открытым пламенем горела обшивка двух вагонов трамвая. Самостоятельно эвакуировались 30 человек. Есть пострадавший. В 7:50 огнеборцы локализовали возгорание», — сообщили в ведомстве.

На данный момент открытое горение ликвидировано, в тушении пожара участвовали девять специалистов и две единицы техники. «В 8:55 все работы по тушению возгорания завершены, пожарные вернулись в подразделение», — уточнили спасатели.

Трамвай загорелся в 7:36 на остановке «Переулок Рижский» на улице Титова. Движение трамваев уже восстановлено, задержка движения составила 1 час 20 минут.

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Среди пассажиров загоревшегося трамвая в Екатеринбурге есть пострадавший. Об этом URA.RU рассказали в ГУ МЧС России по Свердловской области. «На площади 20 кв. метров открытым пламенем горела обшивка двух вагонов трамвая. Самостоятельно эвакуировались 30 человек. Есть пострадавший. В 7:50 огнеборцы локализовали возгорание», — сообщили в ведомстве. На данный момент открытое горение ликвидировано, в тушении пожара участвовали девять специалистов и две единицы техники. «В 8:55 все работы по тушению возгорания завершены, пожарные вернулись в подразделение», — уточнили спасатели. Трамвай загорелся в 7:36 на остановке «Переулок Рижский» на улице Титова. Движение трамваев уже восстановлено, задержка движения составила 1 час 20 минут.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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