21 мая 2024

В ХМАО вынесли приговор тренеру, из-за которого в бассейне захлебнулся ребенок

© Служба новостей «URA.RU»
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Ребенок чуть не утонул в бассейне Нижневартовска
Ребенок чуть не утонул в бассейне Нижневартовска Фото:

Тренера по плаванию из Нижневартовска приговорили к условному сроку из-за несчастного случая в бассейне. Об этом сообщила URA.RU окружная прокуратура.

«Не обеспечив должные меры безопасности для детей во время занятия на воде, тренер по плаванию отвлеклась от наблюдения за подростками. В результате 14-летний мальчик погрузился под воду и некоторое время находился в воде, что повлекло механическую асфиксию от закрытия водой дыхательных путей», — говорится в сообщении. Виновной назначили два года лишения свободы условно с двухлетним испытательным сроком.

Тренер вытащила ребенка из воды и его удалось спасти. Мальчика госпитализировали и ему вовремя оказали медицинскую помощь. Приговор суда еще не вступил в законную силу.

Ранее URA.RU рассказывало о деталях этого происшествия. Инцидент произошел в ноябре 2022 года в спортивном комплексе "Олимпия".

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Тренера по плаванию из Нижневартовска приговорили к условному сроку из-за несчастного случая в бассейне. Об этом сообщила URA.RU окружная прокуратура. «Не обеспечив должные меры безопасности для детей во время занятия на воде, тренер по плаванию отвлеклась от наблюдения за подростками. В результате 14-летний мальчик погрузился под воду и некоторое время находился в воде, что повлекло механическую асфиксию от закрытия водой дыхательных путей», — говорится в сообщении. Виновной назначили два года лишения свободы условно с двухлетним испытательным сроком. Тренер вытащила ребенка из воды и его удалось спасти. Мальчика госпитализировали и ему вовремя оказали медицинскую помощь. Приговор суда еще не вступил в законную силу. Ранее URA.RU рассказывало о деталях этого происшествия. Инцидент произошел в ноябре 2022 года в спортивном комплексе "Олимпия".
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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