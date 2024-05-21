В ХМАО вынесли приговор тренеру, из-за которого в бассейне захлебнулся ребенок

Тренера по плаванию из Нижневартовска приговорили к условному сроку из-за несчастного случая в бассейне. Об этом сообщила URA.RU окружная прокуратура.
«Не обеспечив должные меры безопасности для детей во время занятия на воде, тренер по плаванию отвлеклась от наблюдения за подростками. В результате 14-летний мальчик погрузился под воду и некоторое время находился в воде, что повлекло механическую асфиксию от закрытия водой дыхательных путей», — говорится в сообщении. Виновной назначили два года лишения свободы условно с двухлетним испытательным сроком.
Тренер вытащила ребенка из воды и его удалось спасти. Мальчика госпитализировали и ему вовремя оказали медицинскую помощь. Приговор суда еще не вступил в законную силу.
Ранее URA.RU рассказывало о деталях этого происшествия. Инцидент произошел в ноябре 2022 года в спортивном комплексе "Олимпия".
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