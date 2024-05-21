Происшествия В Магнитогорске обнаружили свисающий с балкона труп 22 мая 2024 в 10:18 Размер текста - 17 + Следственный комитет проводит проверку по факту произошедшего Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Магнитогорске (Челябинская область) в одном из домов по улице Пионерская местные жители обнаружили свисающий с балкона труп мужчины. Как сообщили URA.RU 22 мая в пресс-службе СКР по региону, по данному факту проводится проверка. «Следователями Орджоникидзевского следственного отдела проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Данных, указывающих на криминальный характер смерти, не имеется», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. По данным URA.RU, труп обнаружили утром 21 мая. На момент смерти мужчине было 39 лет. Он злоупотреблял спиртным. Не исключено, что алкоголь стал причиной случившегося. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Магнитогорске (Челябинская область) в одном из домов по улице Пионерская местные жители обнаружили свисающий с балкона труп мужчины. Как сообщили URA.RU 22 мая в пресс-службе СКР по региону, по данному факту проводится проверка. «Следователями Орджоникидзевского следственного отдела проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Данных, указывающих на криминальный характер смерти, не имеется», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. По данным URA.RU, труп обнаружили утром 21 мая. На момент смерти мужчине было 39 лет. Он злоупотреблял спиртным. Не исключено, что алкоголь стал причиной случившегося. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям