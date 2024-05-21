В Магнитогорске обнаружили свисающий с балкона труп

В Магнитогорске (Челябинская область) в одном из домов по улице Пионерская местные жители обнаружили свисающий с балкона труп мужчины. Как сообщили URA.RU 22 мая в пресс-службе СКР по региону, по данному факту проводится проверка.
«Следователями Орджоникидзевского следственного отдела проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Данных, указывающих на криминальный характер смерти, не имеется», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.
По данным URA.RU, труп обнаружили утром 21 мая. На момент смерти мужчине было 39 лет. Он злоупотреблял спиртным. Не исключено, что алкоголь стал причиной случившегося.
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