21 мая 2024

В Магнитогорске обнаружили свисающий с балкона труп

© Служба новостей «URA.RU»
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Начальник следственного управления СКР по Челябинской области Петр Решетников. Челябинск , следственный комитет
Следственный комитет проводит проверку по факту произошедшего Фото:

В Магнитогорске (Челябинская область) в одном из домов по улице Пионерская местные жители обнаружили свисающий с балкона труп мужчины. Как сообщили URA.RU 22 мая в пресс-службе СКР по региону, по данному факту проводится проверка.

«Следователями Орджоникидзевского следственного отдела проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Данных, указывающих на криминальный характер смерти, не имеется», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.

По данным URA.RU, труп обнаружили утром 21 мая. На момент смерти мужчине было 39 лет. Он злоупотреблял спиртным. Не исключено, что алкоголь стал причиной случившегося.

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В Магнитогорске (Челябинская область) в одном из домов по улице Пионерская местные жители обнаружили свисающий с балкона труп мужчины. Как сообщили URA.RU 22 мая в пресс-службе СКР по региону, по данному факту проводится проверка. «Следователями Орджоникидзевского следственного отдела проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Данных, указывающих на криминальный характер смерти, не имеется», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. По данным URA.RU, труп обнаружили утром 21 мая. На момент смерти мужчине было 39 лет. Он злоупотреблял спиртным. Не исключено, что алкоголь стал причиной случившегося.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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