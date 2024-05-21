21 мая 2024

Сгоревшему в Екатеринбурге трамваю было почти полвека

© Служба новостей «URA.RU»
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Точные причины возгорания установят дознаватели
Точные причины возгорания установят дознаватели Фото:

Трамваю, который сгорел утром 22 мая в Екатеринбурге, было почти 50 лет. Об этом URA.RU рассказал источник в «Гортрансе».

«Сгоревшему трамваю 46 лет. Он старше некоторых городских руководителей», — не без иронии подметил собеседник агентства.

Трамвай, следовавший по маршруту №1, загорелся на улице Титова на остановке «Рижский переулок». В момент ЧП в нем находилось 30 человек, детей в салоне не было. Все пассажиры сумели эвакуироваться самостоятельно до приезда пожарных. Со слов очевидцев, возгорание началось с крыши. Сгорела внутренняя и внешняя обшивка обоих вагонов общей площадью не менее 20 квадратных метров.

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Трамваю, который сгорел утром 22 мая в Екатеринбурге, было почти 50 лет. Об этом URA.RU рассказал источник в «Гортрансе». «Сгоревшему трамваю 46 лет. Он старше некоторых городских руководителей», — не без иронии подметил собеседник агентства. Трамвай, следовавший по маршруту №1, загорелся на улице Титова на остановке «Рижский переулок». В момент ЧП в нем находилось 30 человек, детей в салоне не было. Все пассажиры сумели эвакуироваться самостоятельно до приезда пожарных. Со слов очевидцев, возгорание началось с крыши. Сгорела внутренняя и внешняя обшивка обоих вагонов общей площадью не менее 20 квадратных метров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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