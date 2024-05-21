Сгоревшему в Екатеринбурге трамваю было почти полвека

Трамваю, который сгорел утром 22 мая в Екатеринбурге, было почти 50 лет. Об этом URA.RU рассказал источник в «Гортрансе».
«Сгоревшему трамваю 46 лет. Он старше некоторых городских руководителей», — не без иронии подметил собеседник агентства.
Трамвай, следовавший по маршруту №1, загорелся на улице Титова на остановке «Рижский переулок». В момент ЧП в нем находилось 30 человек, детей в салоне не было. Все пассажиры сумели эвакуироваться самостоятельно до приезда пожарных. Со слов очевидцев, возгорание началось с крыши. Сгорела внутренняя и внешняя обшивка обоих вагонов общей площадью не менее 20 квадратных метров.
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