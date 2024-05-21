21 мая 2024

Мэрия выплатит компенсацию ребенку из ХМАО, которого покусала бродячая собака

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Власти выплатят компенсацию в 60 тысяч рублей
Власти выплатят компенсацию в 60 тысяч рублей Фото:

Мэрия Нягани выплатят компенсацию в 60 тысяч рублей ребенку, которого покусала бродячая собака. Об этом сообщила прокуратура ХМАО.

«Ребенок получил телесные повреждения, испытал боль и испуг. Прокурор обратился в суд с иском о взыскании с органа местного самоуправления компенсации морального вреда, причиненного в результате нападения беспризорной собаки на ребенка», — говорится на сайте окружного ведомства.

Заниматься отловом и содержанием безнадзорных животных должны органы местного самоуправления, уточняет прокуратура. Происшествие случилось из-за ненадлежащего исполнение полномочий.

Ранее URA.RU рассказывало о похожей истории, произошедшей в Пыть-Яхе. Тогда ребенку, которого покусала бродячая собака, решили выплатить 100 тысяч рублей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Мэрия Нягани выплатят компенсацию в 60 тысяч рублей ребенку, которого покусала бродячая собака. Об этом сообщила прокуратура ХМАО. «Ребенок получил телесные повреждения, испытал боль и испуг. Прокурор обратился в суд с иском о взыскании с органа местного самоуправления компенсации морального вреда, причиненного в результате нападения беспризорной собаки на ребенка», — говорится на сайте окружного ведомства. Заниматься отловом и содержанием безнадзорных животных должны органы местного самоуправления, уточняет прокуратура. Происшествие случилось из-за ненадлежащего исполнение полномочий. Ранее URA.RU рассказывало о похожей истории, произошедшей в Пыть-Яхе. Тогда ребенку, которого покусала бродячая собака, решили выплатить 100 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...