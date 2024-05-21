Мэрия выплатит компенсацию ребенку из ХМАО, которого покусала бродячая собака

Мэрия Нягани выплатят компенсацию в 60 тысяч рублей ребенку, которого покусала бродячая собака. Об этом сообщила прокуратура ХМАО.
«Ребенок получил телесные повреждения, испытал боль и испуг. Прокурор обратился в суд с иском о взыскании с органа местного самоуправления компенсации морального вреда, причиненного в результате нападения беспризорной собаки на ребенка», — говорится на сайте окружного ведомства.
Заниматься отловом и содержанием безнадзорных животных должны органы местного самоуправления, уточняет прокуратура. Происшествие случилось из-за ненадлежащего исполнение полномочий.
Ранее URA.RU рассказывало о похожей истории, произошедшей в Пыть-Яхе. Тогда ребенку, которого покусала бродячая собака, решили выплатить 100 тысяч рублей.
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