21 мая 2024

К бастующему в центре Екатеринбурга отцу Миши Бахтина со СМА нагрянула полиция. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Мера пресечения Веронике Наумовой в Чкаловском районном суде. Екатеринбург, полицейские, силовики, полиция, сотрудники полиции
Сотрудники полиции не стали задерживать Дмитрия Бахтина Фото:
новость из сюжета
Родители Миши Бахтина со СМА борются за дорогостоящий препарат

В Екатеринбурге к Дмитрию Бахтину, отцу тяжелобольного Миши со СМА (спинальная мышечная атрофия), устроившему пикет на Добролюбова, 11, подошли сотрудники полиции. У Бахтина проверили документы. Об этом URA.RU сообщила юрист Юлия Липинская, представляющая интересы семьи.

«Два сотрудника полиции подошли к Дмитрию. У него проверили документы, переписали паспортные данные. Задерживать не стали», — отметила Липинская.

Миша Бахтин — первый младенец в России, у которого в раннем возрасте была диагностирована спинальная мышечная атрофия. Родители ведут активную борьбу за его право на получение лечения. Отец мальчика неоднократно участвовал в одиночных пикетах в Екатеринбурге и Москве. Подробности о противостоянии семьи и минздрава — в отдельном сюжете URA.RU.

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В Екатеринбурге к Дмитрию Бахтину, отцу тяжелобольного Миши со СМА (спинальная мышечная атрофия), устроившему пикет на Добролюбова, 11, подошли сотрудники полиции. У Бахтина проверили документы. Об этом URA.RU сообщила юрист Юлия Липинская, представляющая интересы семьи. «Два сотрудника полиции подошли к Дмитрию. У него проверили документы, переписали паспортные данные. Задерживать не стали», — отметила Липинская. Миша Бахтин — первый младенец в России, у которого в раннем возрасте была диагностирована спинальная мышечная атрофия. Родители ведут активную борьбу за его право на получение лечения. Отец мальчика неоднократно участвовал в одиночных пикетах в Екатеринбурге и Москве. Подробности о противостоянии семьи и минздрава — в отдельном сюжете URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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