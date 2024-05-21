В Екатеринбурге к Дмитрию Бахтину, отцу тяжелобольного Миши со СМА (спинальная мышечная атрофия), устроившему пикет на Добролюбова, 11, подошли сотрудники полиции. У Бахтина проверили документы. Об этом URA.RU сообщила юрист Юлия Липинская, представляющая интересы семьи.
«Два сотрудника полиции подошли к Дмитрию. У него проверили документы, переписали паспортные данные. Задерживать не стали», — отметила Липинская.
Миша Бахтин — первый младенец в России, у которого в раннем возрасте была диагностирована спинальная мышечная атрофия. Родители ведут активную борьбу за его право на получение лечения. Отец мальчика неоднократно участвовал в одиночных пикетах в Екатеринбурге и Москве. Подробности о противостоянии семьи и минздрава — в отдельном сюжете URA.RU.
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