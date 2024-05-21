Общество К бастующему в центре Екатеринбурга отцу Миши Бахтина со СМА нагрянула полиция. Видео 22 мая 2024 в 11:29 Размер текста - 17 + Сотрудники полиции не стали задерживать Дмитрия Бахтина Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Родители Миши Бахтина со СМА борются за дорогостоящий препарат В Екатеринбурге к Дмитрию Бахтину, отцу тяжелобольного Миши со СМА (спинальная мышечная атрофия), устроившему пикет на Добролюбова, 11, подошли сотрудники полиции. У Бахтина проверили документы. Об этом URA.RU сообщила юрист Юлия Липинская, представляющая интересы семьи. «Два сотрудника полиции подошли к Дмитрию. У него проверили документы, переписали паспортные данные. Задерживать не стали», — отметила Липинская. Миша Бахтин — первый младенец в России, у которого в раннем возрасте была диагностирована спинальная мышечная атрофия. Родители ведут активную борьбу за его право на получение лечения. Отец мальчика неоднократно участвовал в одиночных пикетах в Екатеринбурге и Москве. Подробности о противостоянии семьи и минздрава — в отдельном сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Екатеринбурге к Дмитрию Бахтину, отцу тяжелобольного Миши со СМА (спинальная мышечная атрофия), устроившему пикет на Добролюбова, 11, подошли сотрудники полиции. У Бахтина проверили документы. Об этом URA.RU сообщила юрист Юлия Липинская, представляющая интересы семьи. «Два сотрудника полиции подошли к Дмитрию. У него проверили документы, переписали паспортные данные. Задерживать не стали», — отметила Липинская. Миша Бахтин — первый младенец в России, у которого в раннем возрасте была диагностирована спинальная мышечная атрофия. Родители ведут активную борьбу за его право на получение лечения. Отец мальчика неоднократно участвовал в одиночных пикетах в Екатеринбурге и Москве. Подробности о противостоянии семьи и минздрава — в отдельном сюжете URA.RU. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям