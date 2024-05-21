Житель Копейска (Челябинская область) поставил на поток переделку деактивированных и травматических пистолетов в боевые. Об этом сообщили URA.RU 20 мая в пресс-службе регионального управления ФСБ.
«Были изъяты из оборота пистолеты Токарева и Макарова, переделанные в боевые аналоги, боеприпасы различного калибра, а также инструменты для изготовления (переделки) огнестрельного оружия», — пояснили в пресс-службе.
В декабре прошлого года в жилище подпольного оружейника прошел обыск. В отношении него возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 223 и ч.1 ст. 222 УК РФ. Он осужден на четыре года колонии общего режима.
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