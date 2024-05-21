21 мая 2024

ФСБ схватила челябинца, наладившего производство боевых пистолетов. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Сандаков Николай. Суд. Челябинск., фсб
Противоправную деятельность оружейника предотвратили сотрудники ФСБ Фото:

Житель Копейска (Челябинская область) поставил на поток переделку деактивированных и травматических пистолетов в боевые. Об этом сообщили URA.RU 20 мая в пресс-службе регионального управления ФСБ.

«Были изъяты из оборота пистолеты Токарева и Макарова, переделанные в боевые аналоги, боеприпасы различного калибра, а также инструменты для изготовления (переделки) огнестрельного оружия», — пояснили в пресс-службе.

В декабре прошлого года в жилище подпольного оружейника прошел обыск. В отношении него возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 223 и ч.1 ст. 222 УК РФ. Он осужден на четыре года колонии общего режима.

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Житель Копейска (Челябинская область) поставил на поток переделку деактивированных и травматических пистолетов в боевые. Об этом сообщили URA.RU 20 мая в пресс-службе регионального управления ФСБ. «Были изъяты из оборота пистолеты Токарева и Макарова, переделанные в боевые аналоги, боеприпасы различного калибра, а также инструменты для изготовления (переделки) огнестрельного оружия», — пояснили в пресс-службе. В декабре прошлого года в жилище подпольного оружейника прошел обыск. В отношении него возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 223 и ч.1 ст. 222 УК РФ. Он осужден на четыре года колонии общего режима.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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