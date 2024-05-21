Челябинцы смогут сфотографироваться с Кубком Гагарина

22 мая 2024 в 11:37 Размер текста - 17 +

Челябинцы смогут сфотографироваться с Кубком Гагарина Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Кубок Гагарина по хоккею выставят 27 мая в челябинском дворце спорта «Юность». Об этом в telegram-канале сообщил спортивный журналист Михаил Скрыль. «Челябинск, внимание! Кубок Гагарина все-таки доберется до Танкограда. Нападающий „Металлурга“ Данила Юров привезет главный трофей КХЛ в город, где начал свой путь в большой хоккей», — сообщил Скрыль. По информации журналиста, главный трофей Континентальной хоккейной лиги выставят 27 мая в 12:30 во дворце спорта «Юность». Все желающие смогут сфотографироваться с Данилой и кубком, а также взять автограф и пообщаться с чемпионом. Юрову 20 лет. Он начал заниматься хоккеем в Челябинске, но в 2015 году переехал с родителями в Магнитогорск, где продолжил заниматься хоккеем. В сезоне 2023/24 годов вместе с магнитогорским «Металлургом» Юров выиграл Кубок Гагарина. Согласно регламенту лиги, каждый обладатель кубка имеет право привезти его в родной город. Нынешний сезон стал прорывным в карьере Юрова. По итогам регулярного чемпионата Данила заработал 49 очков, забросив 21 шайбу и отдав 28 голевых передач. Тем самым он установил рекорд по количеству очков в регулярном чемпионате среди хоккеистов КХЛ в возрасте до 21 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Кубок Гагарина по хоккею выставят 27 мая в челябинском дворце спорта «Юность». Об этом в telegram-канале сообщил спортивный журналист Михаил Скрыль. «Челябинск, внимание! Кубок Гагарина все-таки доберется до Танкограда. Нападающий „Металлурга“ Данила Юров привезет главный трофей КХЛ в город, где начал свой путь в большой хоккей», — сообщил Скрыль. По информации журналиста, главный трофей Континентальной хоккейной лиги выставят 27 мая в 12:30 во дворце спорта «Юность». Все желающие смогут сфотографироваться с Данилой и кубком, а также взять автограф и пообщаться с чемпионом. Юрову 20 лет. Он начал заниматься хоккеем в Челябинске, но в 2015 году переехал с родителями в Магнитогорск, где продолжил заниматься хоккеем. В сезоне 2023/24 годов вместе с магнитогорским «Металлургом» Юров выиграл Кубок Гагарина. Согласно регламенту лиги, каждый обладатель кубка имеет право привезти его в родной город. Нынешний сезон стал прорывным в карьере Юрова. По итогам регулярного чемпионата Данила заработал 49 очков, забросив 21 шайбу и отдав 28 голевых передач. Тем самым он установил рекорд по количеству очков в регулярном чемпионате среди хоккеистов КХЛ в возрасте до 21 года.