Челябинцы смогут сфотографироваться с Кубком Гагарина

Кубок Гагарина по хоккею выставят 27 мая в челябинском дворце спорта «Юность». Об этом в telegram-канале сообщил спортивный журналист Михаил Скрыль.
«Челябинск, внимание! Кубок Гагарина все-таки доберется до Танкограда. Нападающий „Металлурга“ Данила Юров привезет главный трофей КХЛ в город, где начал свой путь в большой хоккей», — сообщил Скрыль.
По информации журналиста, главный трофей Континентальной хоккейной лиги выставят 27 мая в 12:30 во дворце спорта «Юность». Все желающие смогут сфотографироваться с Данилой и кубком, а также взять автограф и пообщаться с чемпионом.
Юрову 20 лет. Он начал заниматься хоккеем в Челябинске, но в 2015 году переехал с родителями в Магнитогорск, где продолжил заниматься хоккеем.
В сезоне 2023/24 годов вместе с магнитогорским «Металлургом» Юров выиграл Кубок Гагарина. Согласно регламенту лиги, каждый обладатель кубка имеет право привезти его в родной город.
Нынешний сезон стал прорывным в карьере Юрова. По итогам регулярного чемпионата Данила заработал 49 очков, забросив 21 шайбу и отдав 28 голевых передач. Тем самым он установил рекорд по количеству очков в регулярном чемпионате среди хоккеистов КХЛ в возрасте до 21 года.
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