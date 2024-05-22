Норвегия официально признала независимость Палестины

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Признание Палестины является ключем к разрешению конфликта на Ближнем Востоке, заявил Йонас Гар Стере
Признание Палестины является ключем к разрешению конфликта на Ближнем Востоке, заявил Йонас Гар Стере Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Норвегия официально подтвердила независимость Палестины, заявив, что у Палестины есть основание для наличия своего суверенного государства. Такое заявление сделал премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере.

"Палестина имеет фундаментальное право на независимое государство. Без этого на Ближнем Востоке не может быть мира", — передает слова Стере издание VG. Он добавил, что территориальное разграничение должно опираться на границы до 1967 года.

Министр поддерживает идею решения конфликта на основе двух государств и выразил надежду на то, что заявление Норвегии послужит примером для других стран, стимулируя их признать Палестину как государство. Отмечается, что 143 из 193 стран-членов ООН уже признали независимость Палестины, и несколько европейских стран также готовы последовать этому примеру. Предполагается, что вскоре свое признание Палестины объявят Ирландия, Испания, Словения и Мальта.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Норвегия официально подтвердила независимость Палестины, заявив, что у Палестины есть основание для наличия своего суверенного государства. Такое заявление сделал премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере. "Палестина имеет фундаментальное право на независимое государство. Без этого на Ближнем Востоке не может быть мира", — передает слова Стере издание VG. Он добавил, что территориальное разграничение должно опираться на границы до 1967 года. Министр поддерживает идею решения конфликта на основе двух государств и выразил надежду на то, что заявление Норвегии послужит примером для других стран, стимулируя их признать Палестину как государство. Отмечается, что 143 из 193 стран-членов ООН уже признали независимость Палестины, и несколько европейских стран также готовы последовать этому примеру. Предполагается, что вскоре свое признание Палестины объявят Ирландия, Испания, Словения и Мальта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...