Норвегия официально признала независимость Палестины

Норвегия официально подтвердила независимость Палестины, заявив, что у Палестины есть основание для наличия своего суверенного государства. Такое заявление сделал премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере.
"Палестина имеет фундаментальное право на независимое государство. Без этого на Ближнем Востоке не может быть мира", — передает слова Стере издание VG. Он добавил, что территориальное разграничение должно опираться на границы до 1967 года.
Министр поддерживает идею решения конфликта на основе двух государств и выразил надежду на то, что заявление Норвегии послужит примером для других стран, стимулируя их признать Палестину как государство. Отмечается, что 143 из 193 стран-членов ООН уже признали независимость Палестины, и несколько европейских стран также готовы последовать этому примеру. Предполагается, что вскоре свое признание Палестины объявят Ирландия, Испания, Словения и Мальта.
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