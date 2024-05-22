ВСУ ударили с дронов по поезду в Белгородской области

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Украинский беспилотник атаковал электричку в Белгородской области Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Белгородской области ударами украинских дронов был поврежден электропоезд. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Сегодня утром на участке железной дороги Белгород-Наумовка подвергся атаке БПЛА электропоезд, который следовал без пассажиров», — рассказал Гладков. Сообщение опубликовано в его telegram-канале. Он уточнил, что в результате атаки никто не пострадал, но было повреждено железнодорожное полотно.

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В Белгородской области ударами украинских дронов был поврежден электропоезд. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков. «Сегодня утром на участке железной дороги Белгород-Наумовка подвергся атаке БПЛА электропоезд, который следовал без пассажиров», — рассказал Гладков. Сообщение опубликовано в его telegram-канале. Он уточнил, что в результате атаки никто не пострадал, но было повреждено железнодорожное полотно.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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