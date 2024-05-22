ВСУ ударили с дронов по поезду в Белгородской области

Украинский беспилотник атаковал электричку в Белгородской области
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Белгородской области ударами украинских дронов был поврежден электропоезд. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Сегодня утром на участке железной дороги Белгород-Наумовка подвергся атаке БПЛА электропоезд, который следовал без пассажиров», — рассказал Гладков. Сообщение опубликовано в его telegram-канале. Он уточнил, что в результате атаки никто не пострадал, но было повреждено железнодорожное полотно.
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