Происшествия ВСУ ударили с дронов по поезду в Белгородской области 22 мая 2024 в 11:36 Размер текста - 17 + Украинский беспилотник атаковал электричку в Белгородской области Фото: Стас Этвеш © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Белгородской области ударами украинских дронов был поврежден электропоезд. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков. «Сегодня утром на участке железной дороги Белгород-Наумовка подвергся атаке БПЛА электропоезд, который следовал без пассажиров», — рассказал Гладков. Сообщение опубликовано в его telegram-канале. Он уточнил, что в результате атаки никто не пострадал, но было повреждено железнодорожное полотно. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Белгородской области ударами украинских дронов был поврежден электропоезд. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков. «Сегодня утром на участке железной дороги Белгород-Наумовка подвергся атаке БПЛА электропоезд, который следовал без пассажиров», — рассказал Гладков. Сообщение опубликовано в его telegram-канале. Он уточнил, что в результате атаки никто не пострадал, но было повреждено железнодорожное полотно. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям