В российских аптеках появится лекарство от болезни, приводящей к инвалидности

Мурашко: препарат для лечения болезни Бехтерева введут в оборот через три месяца
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Препарат для лечения болезни Бехтерева появится в обороте примерно через 3 месяца, заявил Михаил Мурашко.
Препарат для лечения болезни Бехтерева появится в обороте примерно через 3 месяца, заявил Михаил Мурашко. Фото:

Препарат для лечения болезни Бехтерева (хроническое системное заболевание суставов, которое с течением времени может привести к инвалидности) появится в обороте  ближайшем будущем. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"Был зарегистрирован прорывной препарат для лечения болезни Бехтерева", — сказал Мурашко на конференции "РегЛек", передает РИА Новости. Он добавил, что производство уже началось и примерно через три месяца препарат выйдет в оборот.

В апреле 2024 года сообщалось, что Минздрав России зарегистрировал первый в мире препарат для лечения болезни Бехтерева. Отмечалось, что препарат уничтожает патологические Т-лимфоциты, которые атакуют собственные клетки организма при болезни, передает деловое издание "Взгляд". 

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Препарат для лечения болезни Бехтерева (хроническое системное заболевание суставов, которое с течением времени может привести к инвалидности) появится в обороте  ближайшем будущем. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "Был зарегистрирован прорывной препарат для лечения болезни Бехтерева", — сказал Мурашко на конференции "РегЛек", передает РИА Новости. Он добавил, что производство уже началось и примерно через три месяца препарат выйдет в оборот. В апреле 2024 года сообщалось, что Минздрав России зарегистрировал первый в мире препарат для лечения болезни Бехтерева. Отмечалось, что препарат уничтожает патологические Т-лимфоциты, которые атакуют собственные клетки организма при болезни, передает деловое издание "Взгляд". 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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