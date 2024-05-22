В российских аптеках появится лекарство от болезни, приводящей к инвалидности

Препарат для лечения болезни Бехтерева (хроническое системное заболевание суставов, которое с течением времени может привести к инвалидности) появится в обороте ближайшем будущем. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Был зарегистрирован прорывной препарат для лечения болезни Бехтерева", — сказал Мурашко на конференции "РегЛек", передает РИА Новости. Он добавил, что производство уже началось и примерно через три месяца препарат выйдет в оборот.
В апреле 2024 года сообщалось, что Минздрав России зарегистрировал первый в мире препарат для лечения болезни Бехтерева. Отмечалось, что препарат уничтожает патологические Т-лимфоциты, которые атакуют собственные клетки организма при болезни, передает деловое издание "Взгляд".
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