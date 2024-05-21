21 мая 2024

Какие села и деревни затопит в Тобольском районе

В Тобольском районе дополнили список населенных пунктов в зоне затопления
© Служба новостей «URA.RU»
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В районе обустроили больше восьми километров дамб и насыпей
В районе обустроили больше восьми километров дамб и насыпей Фото:

В Тобольском районе в зону подтопления из-за паводков попадут 27 населенных пунктов. Уточненный список на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" разместил глава района Леонид Митрюшкин.

"Уточнили список населенных пунктов, которые расположены в пойме Иртыша и при подходе большой воды могут быть частично подтоплены. В этих деревнях и селах идут противопаводковые работы", — сообщил Митрюшкин.

По обновленным данным, большой воды ждут в следующих деревнях, поселках и селах:

  • Устамак
  • Ворогушино
  • Юрты Иртышатские
  • Сабанаки
  • Исеневская
  • Савина
  • Сузгун
  • Башкова
  • Ломаева
  • Веснина
  • Кугаева
  • Винокурова
  • Медведчикова
  • Абрамова
  • Малая Зоркольцева
  • Экстезерь
  • Черкашина
  • Шестакова
  • Бронникова
  • Бабандина
  • Панова
  • Пивнова
  • Панушкова
  • Лыткина
  • Нижние Аремзяны
  • Надцы
  • Пенья

Митрюшкин отметил также, что в Тобольском районе развернуто два пункта временного размещения. Они открыты на базе школ в селе Булашово и деревне Овсянникова. При необходимости будут развернуты дополнительные ПВР. "Места хранения имущества определены в каждом поселении. Списки с адресами — в сельских администрациях", — добавил Митрюшкин.

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В Тобольском районе в зону подтопления из-за паводков попадут 27 населенных пунктов. Уточненный список на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" разместил глава района Леонид Митрюшкин. "Уточнили список населенных пунктов, которые расположены в пойме Иртыша и при подходе большой воды могут быть частично подтоплены. В этих деревнях и селах идут противопаводковые работы", — сообщил Митрюшкин. По обновленным данным, большой воды ждут в следующих деревнях, поселках и селах: Митрюшкин отметил также, что в Тобольском районе развернуто два пункта временного размещения. Они открыты на базе школ в селе Булашово и деревне Овсянникова. При необходимости будут развернуты дополнительные ПВР. "Места хранения имущества определены в каждом поселении. Списки с адресами — в сельских администрациях", — добавил Митрюшкин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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