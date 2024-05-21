Какие села и деревни затопит в Тобольском районе

В Тобольском районе в зону подтопления из-за паводков попадут 27 населенных пунктов. Уточненный список на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" разместил глава района Леонид Митрюшкин.
"Уточнили список населенных пунктов, которые расположены в пойме Иртыша и при подходе большой воды могут быть частично подтоплены. В этих деревнях и селах идут противопаводковые работы", — сообщил Митрюшкин.
По обновленным данным, большой воды ждут в следующих деревнях, поселках и селах:
- Устамак
- Ворогушино
- Юрты Иртышатские
- Сабанаки
- Исеневская
- Савина
- Сузгун
- Башкова
- Ломаева
- Веснина
- Кугаева
- Винокурова
- Медведчикова
- Абрамова
- Малая Зоркольцева
- Экстезерь
- Черкашина
- Шестакова
- Бронникова
- Бабандина
- Панова
- Пивнова
- Панушкова
- Лыткина
- Нижние Аремзяны
- Надцы
- Пенья
Митрюшкин отметил также, что в Тобольском районе развернуто два пункта временного размещения. Они открыты на базе школ в селе Булашово и деревне Овсянникова. При необходимости будут развернуты дополнительные ПВР. "Места хранения имущества определены в каждом поселении. Списки с адресами — в сельских администрациях", — добавил Митрюшкин.
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