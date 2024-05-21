В центре Челябинска из-за ремонта на две недели закроют движение транспорта

22 мая 2024 в 12:35 Размер текста - 17 +

Движение транспорта будет ограничено на проезжей части на перекрестке Свердловского проспекта и проспекта Ленина Фото: Вадим Ахметов © URA.RU дели закроют движВ Челябинске с 24 мая по 9 июня из-за ремонта дороги на проезжей части на перекрестке Свердловского проспекта и проспекта Ленина на две неение транспорта. Также с 24 по 29 мая на участке будет закрыто движение трамваев, сообщается на сайте мэрии. «Разрешить Обществу с ограниченной ответственностью „Челябинский городской электрический транспорт“ (Усачев Д. И.) при выполнении работ открытым способом на проезжей части на перекрестке Свердловского проспекта и проспекта Ленина ограничить движение транспорта с 23 ч. 24.05.2024 до 23 ч. 09.06.2024; прекратить движение трамваев с 23 ч. 24.05.2024 до 5 ч. 29.05.2024. Также разрешается прекратить движение троллейбусов, кроме маршрутов № 12, № 19 с 23 ч. 24.05.2024 до 23 ч. 09.06.2024», — сообщается в распоряжении на сайте мэрии. Согласно документации, подрядчик должен будет оградить место работы и организовать движение транспорта и пешеходов на период проведения работ согласно схеме, а также выполнить работы в соответствии с согласованным проектом восстановления дорожных покрытий и правилами благоустройства территории и восстановить нарушенное благоустройство покрытия проезжей части и переходов, а также горизонтальную дорожную разметку в соответствии с проектом восстановления дорожных покрытий в срок до 23 часов 2 июня. Контроль за исполнением распоряжения вице-мэр Андрей Ксензов оставляет за собой. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

дели закроют движВ Челябинске с 24 мая по 9 июня из-за ремонта дороги на проезжей части на перекрестке Свердловского проспекта и проспекта Ленина на две неение транспорта. Также с 24 по 29 мая на участке будет закрыто движение трамваев, сообщается на сайте мэрии. «Разрешить Обществу с ограниченной ответственностью „Челябинский городской электрический транспорт“ (Усачев Д. И.) при выполнении работ открытым способом на проезжей части на перекрестке Свердловского проспекта и проспекта Ленина ограничить движение транспорта с 23 ч. 24.05.2024 до 23 ч. 09.06.2024; прекратить движение трамваев с 23 ч. 24.05.2024 до 5 ч. 29.05.2024. Также разрешается прекратить движение троллейбусов, кроме маршрутов № 12, № 19 с 23 ч. 24.05.2024 до 23 ч. 09.06.2024», — сообщается в распоряжении на сайте мэрии. Согласно документации, подрядчик должен будет оградить место работы и организовать движение транспорта и пешеходов на период проведения работ согласно схеме, а также выполнить работы в соответствии с согласованным проектом восстановления дорожных покрытий и правилами благоустройства территории и восстановить нарушенное благоустройство покрытия проезжей части и переходов, а также горизонтальную дорожную разметку в соответствии с проектом восстановления дорожных покрытий в срок до 23 часов 2 июня. Контроль за исполнением распоряжения вице-мэр Андрей Ксензов оставляет за собой.