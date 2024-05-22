Глава правительства Испании Санчес: Испания признает Палестину 28 мая

Испания признает Палестину в качестве государства 28 мая. Об этом рассказал председатель испанского правительства Педро Санчес.
«Испания признает палестинское государство 28 мая», — передает слова Санчеса El Pais. Он добавил, что необходимо перейти от слов к делу и поддержать палестинское государство. Педро Санчес подчеркнул важность защиты палестинской территории и выразил надежду на то, что признание Палестины как государства будет способствовать миру и справедливости.
Это решение было принято вскоре после заявления премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стере. Он подчеркнул, что мир на Ближнем Востоке невозможен без собственных государств для Израиля и Палестины, отметив необходимость признания Палестины во имя мира и справедливости на основе границ до июня 1967 года. Он также поддержал идею разделения между двумя странами.
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Испания признает Палестину в качестве государства 28 мая. Об этом рассказал председатель испанского правительства Педро Санчес. «Испания признает палестинское государство 28 мая», — передает слова Санчеса El Pais. Он добавил, что необходимо перейти от слов к делу и поддержать палестинское государство. Педро Санчес подчеркнул важность защиты палестинской территории и выразил надежду на то, что признание Палестины как государства будет способствовать миру и справедливости. Это решение было принято вскоре после заявления премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стере. Он подчеркнул, что мир на Ближнем Востоке невозможен без собственных государств для Израиля и Палестины, отметив необходимость признания Палестины во имя мира и справедливости на основе границ до июня 1967 года. Он также поддержал идею разделения между двумя странами.