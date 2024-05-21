В Тюмени из «Жизньмарта» срочно изымают продукцию

В Тюмени сократился ассортимент в сети магазинов «Жизньмарт»
Из тюменских магазинов «Жизньмарт» начали убирать готовую еду после сообщений о массовых отравлениях в Екатеринбурге. Об этом рассказал telegram-канал «Темы Тюмени».
«Сотрудница магазина на улице Советской рассказала, что за последние две недели работники часто убирали шаурму и драники из-за массового отравления в Екатеринбурге. Также было принято решение сократить срок годности у суши и онигири», — сообщают «темы Тюмени».
Ранее тюменцы пожаловались на отравления в местных магазинах сети «Жизньмарт». Такая реакция возникла на фоне сообщений о массового отравлении покупателей в Екатеринбурге.
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