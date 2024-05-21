В Тюмени из «Жизньмарта» срочно изымают продукцию

22 мая 2024 в 14:27 Размер текста - 17 +

В Тюмени сократился ассортимент в сети магазинов «Жизньмарт» Фото: Денис Моргунов © URA.RU Из тюменских магазинов «Жизньмарт» начали убирать готовую еду после сообщений о массовых отравлениях в Екатеринбурге. Об этом рассказал telegram-канал «Темы Тюмени». «Сотрудница магазина на улице Советской рассказала, что за последние две недели работники часто убирали шаурму и драники из-за массового отравления в Екатеринбурге. Также было принято решение сократить срок годности у суши и онигири», — сообщают «темы Тюмени». Ранее тюменцы пожаловались на отравления в местных магазинах сети «Жизньмарт». Такая реакция возникла на фоне сообщений о массового отравлении покупателей в Екатеринбурге. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Из тюменских магазинов «Жизньмарт» начали убирать готовую еду после сообщений о массовых отравлениях в Екатеринбурге. Об этом рассказал telegram-канал «Темы Тюмени». «Сотрудница магазина на улице Советской рассказала, что за последние две недели работники часто убирали шаурму и драники из-за массового отравления в Екатеринбурге. Также было принято решение сократить срок годности у суши и онигири», — сообщают «темы Тюмени». Ранее тюменцы пожаловались на отравления в местных магазинах сети «Жизньмарт». Такая реакция возникла на фоне сообщений о массового отравлении покупателей в Екатеринбурге.