21 мая 2024

В Тюмени из «Жизньмарта» срочно изымают продукцию

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Магазин "Жизнь март". Тюмень, продукты, жизньмарт, магазин продуктов, продукты в магазине
В Тюмени сократился ассортимент в сети магазинов «Жизньмарт» Фото:

Из тюменских магазинов «Жизньмарт» начали убирать готовую еду после сообщений о массовых отравлениях в Екатеринбурге. Об этом рассказал telegram-канал «Темы Тюмени».

«Сотрудница магазина на улице Советской рассказала, что за последние две недели работники часто убирали шаурму и драники из-за массового отравления в Екатеринбурге. Также было принято решение сократить срок годности у суши и онигири», — сообщают «темы Тюмени».

Ранее тюменцы пожаловались на отравления в местных магазинах сети «Жизньмарт». Такая реакция возникла на фоне сообщений о массового отравлении покупателей в Екатеринбурге.

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Из тюменских магазинов «Жизньмарт» начали убирать готовую еду после сообщений о массовых отравлениях в Екатеринбурге. Об этом рассказал telegram-канал «Темы Тюмени». «Сотрудница магазина на улице Советской рассказала, что за последние две недели работники часто убирали шаурму и драники из-за массового отравления в Екатеринбурге. Также было принято решение сократить срок годности у суши и онигири», — сообщают «темы Тюмени». Ранее тюменцы пожаловались на отравления в местных магазинах сети «Жизньмарт». Такая реакция возникла на фоне сообщений о массового отравлении покупателей в Екатеринбурге.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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